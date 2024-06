Selección española de baloncesto: Sergio Scariolo da la lista para el Preolímpico

Sergio Scariolo dará la lista de España para el Preolímpico este jueves al mediodía, según confirmaba la FEB. En Madrid, en una comparecencia junto a Elisa Aguilar, reelegida hace unas semanas como presidenta de la federación, que automáticamente renovaba el contrato del bresciano hasta el 2028, el próximo ciclo olímpico. España iniciará el Preolímpico en Valencia el próximo 2 de julio contra Líbano, el 3 frente a Angola, un grupo a priori sencillo; pero el camino hacia París se empinaría en unos cruces donde puede esperar Polonia, cuarta en el pasado Eurobasket; Finlandia, donde no estará Lauri Markannen por lesión; o Bahamas, la más peligrosa al contar con un buen elenco NBA, jugadores como Deandre Ayton, Buddy Hield, Eric Gordon o Kai Jones. Una concentración que coincidirá, o muy cerca, con el final de la ACB. Se solapan las fechas durante el verano y se reduce el descanso de los jugadores. Antes del Preolímpico, España jugará dos partidos amistosos: ante Italia (25 de junio en Madrid) y República Dominicana (28 de junio en Alicante). Y ya se pondrá rumbo a Valencia.

Una preparación más reducida para lo que es un Eurobasket o Mundial. Además de los doce, habrá que ver si Scariolo refuerza el día a día, en las primeras semanas, con algún jugador más, por la cercanía de esa final de ACB, para los Llull o Rudy, jugadores que estarán dentro, si no ocurre nada extraño. O el cajista Alberto Díaz, con opciones vivas para jugar por tercer verano consecutivo una cita importante con la selección. Volverá Lorenzo Brown, que no estuvo en el Mundial, reduciendo esas plazas en el perímetro. En el aire la decisión de Ricky Rubio, jugador con mucho peso en la selección. "Estos meses me he sentido raro. He querido cambiar algunas cosas. Llegar a mitad de temporada no es fácil, y más aún por mi forma de ser, que es más reservada y hace que no me sienta al cien por cien", decía el genio del Masnou tras caer con el Barça en semis de ACB, palabras que suenan hacia el "no", pero resta alguna semana para la concentración. Es una de las grandes incógnitas el tema Ricky. Juan Núñez es otra amenaza, figuradamente, para Alberto Díaz. Buen Mundial del base de Ulm y de esos jugadores que deben liderar la transición, ya sonando con fuerza para el Barça este verano. Todas esas dudas, resueltas el jueves. Los Hernangómez, Garuba, Aldama, los madridistas Llull y Rudy, Parra o Abrines parecen fijos.