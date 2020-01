El sugerente sorteo de la Copa de Málaga pudo nublar la vista durante unas horas, pero la realidad, el pan y el aceite del Unicaja esta temporada, es la Eurocup. Es la competición que más marca el futuro no sólo del equipo, también del club. Después de perder la pasada semana en Bursa, el margen de error ha menguado para llegar a los cuartos de final. Está prohibido fallar en el Carpena (20:45 horas, Dazn) ante un equipo, el Joventut, que aún no ganó a domicilio esta temporada en Europa pero que ya venció en el primer partido del grupo, tras una gran remontada, al MoraBanc Andorra.

El sorteo ejerció de analgésico ambiental para un Unicaja que compitió en Murcia pero no supo sacar adelante el partido. El juego del equipo no crece, no se extienden los buenos minutos que puntualmente existe. La continuidad es la asignatura pendiente. Hay gestos y detalles que no gustan. Ver las caras, el lenguaje corporal, de Toupane o Josh Adams en el banquillo de Murcia mientras sus compañeros intentaban sacar adelante el partido desconciertan. Es momento de unión y grupo y no de individualismos. Casimiro ha intentado tener enganchados a todos los jugadores hasta este tramo de la temporada. Pero igual le toca, ya lo ha experimentado cada vez con mayor frecuencia, comprimir la rotación.

Si en el Unicaja no estará Melvin Ejim y Frank Elegar tiene molestias que le hacen ser duda, Carles Duran no podrá contar ni con Shawn Dawson ni con Simon Birgander, ambos baja por lesión. Luke Harangody, con molestias en la rodilla derecha, es duda. A estas alturas de temporada no hay equipo que no tenga bajas y problemas físicos. Así que toca adaptarse y reconfigurar roles de jugadores. Igual bajar quintetos, que por las características de los jugadores puede ser la mejor solución para leer situaciones complicadas que plantean los rivales. También puede ser más necesario Rubén Guerrero.

El Joventut, un equipo que tiene un palmarés histórico sobresaliente en Europa, que posee jerarquía internacional y que disfruta ahora de una situación económica mucho más aseada que poco tiempo atrás, pretende poco a poco acercarse otra vez a la aristocracia española y continental. A ritmo de los eslovenos Prepelic y el ex cajista Omic, campeón de esta competición con el Unicaja, tiene un referente exterior e interior. Disfruta de los últimos días de un maestro del baloncesto como Nikos Zisis y la gran cantera, seguramente la mejor del baloncesto español a través de la historia, badalonesa se ha hecho internacional como mandan los tiempos. En el radar, el muy interesantes Xabi López-Arostegui.

Es momento de remar colectivamente y de que el Unicaja convenza a los incrédulos. Se esperaba un mayor punto de cocción del equipo a estas alturas de temporadas, algo más de madurez. Aún no está todo perdido, pero se necesita un paso adelante colectivo. La Eurocup es la competición que pondrá la nota más grande a final de temporada. Por eso, está prohibido perder esta noche en el Carpena.