Porfi Fisac: "Este Unicaja está al nivel del 2006, aquel que ganó la ACB"

El Casademont Zaragoza llega a Málaga con once victorias, salvación virtualmente atada, equipo que encontró la fórmula para ganar al Unicaja, "uno de los mejores de la historia", según Porfirio Fisac, que hablaba en la previa. "Al nivel de aquel equipo que ganó la ACB en 2006 con Scariolo. Ibon está haciendo un trabajo que tiene al equipo muy implicado, todos los jugadores en el mismo nivel físico independientemente de la capacidad atlética de cada uno, hace que sea una empresa pues difícil para nosotros. Nuestro grado de acierto, juego ofensivo y determinación defensiva, todo eso tiene que estar en alto nivel, a un límite que no hemos conseguido hacer. Siempre exigimos un poco más, pero no tendremos opción si no lo hacemos. Estamos jugando con diez jugadores ahora mismo, entonces el grado de esos diez, tiene que ser como los once suyos. Las rotaciones del Unicaja no se notan", consciente Fisac de la dificultad ante el líder. "Bendita presión ser primero. Ojalá lo podamos decir nosotros algún día. Y bendito alivio estar en este momento de la temporada con el número de victorias que llevamos".

Necesitan los maños victorias para conseguir plaza europea, actualmente duodécimos. "Este club se merece siempre competir en Europa, y hay muchos de estos jugadores que de alguna manera tienen la oportunidad de seguir en Zaragoza. Hay gente que se está jugando su trabajo en estos cinco partidos. Si alguno quiere entender que esto se ha acabado, vale, pero jugar va a jugar poco. Mientras las matemáticas existan, yo no voy a enseñar qué significa dos más dos. Primero hay un objetivo matemático que está ahí, del que estamos cerca, más con lo que hemos sufrido este año, a tan pocas jornadas". Y Málaga será un laboratorio para Porfi. "Ahora tienen que hablar ellos y ver quién quiere continuar conmigo el año que viene. Para muchos es muy importante porque en la mayoría de los casos, me falta una opinión diferente a la que tengo ahora mismo. Ya hemos tenido una reunión con el presidente y estas semanas van a ser claves, pero hasta que no acabe la temporada, no podremos saber qué vamos a hacer. Pero lo pienso mucho. Llevo sufriendo mucho estos años. Voy a demandar el tener un roster como queríamos el año pasado".