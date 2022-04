Confirmar su nueva condición (17:00)

El Unicaja afronta este domingo la vigésimo séptima jornada de Liga Endesa en La Fonteta ante Valencia Basket (17:00). No es un partido más para los cajistas, que afronta este encuentro como una confirmación de la evolución y mejoría que ha vivido la plantilla en las últimas semanas, enlazando tres victorias consecutivas que les han permitido tomar distancia con los puestos de abajo, escalar hasta la undécima posición y pensar, por qué no, en unos play off que depende de una recta final impoluta.

El equipo de Ibon Navarro vive uno de sus mejores momentos de la temporada. Insistía mucho el técnico vitoriano con la regularidad que debían adquirir sus jugadores y ésta parece que se alcanza poco a poco. Es cierto, como bien decía el propio entrenador, que estas últimas victorias han llegado ante rivales de la zona baja de la tabla, de su misma pelea. Ha demostrado el equipo que es capaz de superar con creces este tipo de encuentro y ante Valencia Basket, de momento quinto en la tabla de la Liga Endesa, demostrará si puede sentarse en su misma mesa.

Le espera un tramo final de temporada ciertamente exigente a Unicaja, con encuentros ante rivales de la parte noble de la tabla. Es ese tipo de partidos donde se jugará el cuadro malagueño sus opciones de auparse entre los ocho primeros de la tabla, circunstancia que ahora mismo está a dos victorias. No parece sencillo a tenor de los enfrentamientos que restan aunque es cierto que el salto de intensidad y confianza es palpable entre los jugadores. Parece que Ibon ha tocado la tecla para que la rueda gire con mayor sentido.

Unicaja intentará, en cualquier caso, algo que no logra ningún equipo desde el pasado 21 de diciembre, cuando el Cedevita Olimpija les venció en Eurocup. Desde entonces, pese a pasar por la Fonteta equipos como el Barça, Virtus Bolonia o el próximo rival cajista en Europa, el Baxi Manresa, nadie se llevó el triunfo. Precisamente el Olimpija le venció este miércoles (82-76) en la jornada 17 de Eurocup y el viernes venció a Lenovo Tenerife por 92-88. Llega con las bajas sensibles de Sam Van Rossom, Klemen Prepelic –su máximo anotador– y será duda Nenad Dimitrijevic.

Con respecto al último envite con victoria taronja en el Carpena, Unicaja cuenta con las altas de Matt Mooney, Cameron Oliver y Dejan Kravic que esperan sean decisivas más allá de la novedad en el banquillo de Ibon Navarro.