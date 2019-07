Volodymyr Gerun reforzará el juego interior del Unicaja la próxima temporada. La idea es que dé energía, contundencia y hambre cerca de los aros para complementar a Deon Thompson, con Rubén Guerrero también empujando. No es un jugador demasiado conocido para el gran público Gerun, que sólo ha jugado un año en ACB. Los informes que hay de él en Barcelona, donde estuvo casi dos años en el filial, en LEB Oro, son muy buenos. Entrenaba con asiduidad con el primer equipo y no desentonaba. En Lugo ya dio un paso extra en la mejor competición del país.

Ha sido compañero de Gerun esta temporada pasada en Lugo un ex jugador del Unicaja, Sergi Vidal, que acabó la temporada con un menisco fastidiado y que ahora realiza una intensa puesta a punto, con gimnasio y piscina, porque su idea es seguir jugando al baloncesto de alto nivel. Aún tiene ganas de competición a sus 38 años y este semana pasada ha organizado su campus junto a Albert Miralles, como desde hace 10 años, ahora en La Nucía (Alicante).

Vidal atiende la llamada de Málaga Hoy para hablar de cómo es Vlody, como le llamaban en el vestuario del Breogán. “Ha tenido una progresión brutal esta temporada. Ha sido trabajador en los dos aros, ha sido de los máximos reboteadores de toda la ACB sin ser el tío más alto. Tiene mucho mérito. Sobre todo el tema del rebote me recuerda un estilo a lo que es Felipe Reyes. Además, ahí cerca del aro tiene un buen touch, pegándose, peleando y sin complicarse la vida”, explica el jugador catalán: “Cuando hay que estar, está y cuando hay que currar, él curra. En los pivots es parte fundamental, estar abajo pegándote y ganando posiciones y trabajar para que esos rebotes no sean casualidad, por ambición y ganas no van a quedar para él”.

Vidal explica que, con sus 2.08 metros, Gerun es un cinco claro, aunque no descarta una evolución. “Ha mejorado en el lanzamiento, tiene una mecánica algo extraña de tiro. Ha mejorado desde la media distancia, pero todavía es joven, puede evolucionar. Te hablaba del ejemplo de Felipe, que es un jugador que era cinco cinco y fue capaz de ir abriendo sus posiciones con trabajo. Por altura podría ser un cuatro grande, pero ahora mismo no está aún para dar ese paso”, explica el alero internacional.

La pregunta que se hace el aficionado cajista es si Gerun tiene nivel para jugar ya en el Unicaja. Vidal da una clave que puede ayudar a entender la apuesta del club de Los Guindos por el ucraniano. “Sus principales virtudes no dependen de un sistema, de una manera de jugar. Sus principales características las puede desarrollar en cualquier categoría, porque él trabaja para el equipo. Rebotear, bloquear, continuar, defender... Eso lo puede hacer en cualquier nivel. Siempre habrá tiros y rebotes para coger. Creo que puede echar una buena mano ahí en Málaga”, piensa el exterior de Badalona.

En el plano personal, Vidal señala sobre Gerun que “es muy buen tío, mejoró muchísimo el español esta temporada, siempre es mejor que haya facilidad de comunicación para integrarse. En el vestuario se acaba hablando mucho inglés, pero él entiende todo y también lo habla ya el español y ello hace que se involucre”.

Vidal tuvo un papel preponderante en el inicio de las ventanas, para poner en marcha la locomotora de la selección alternativa de España para conseguir la clasificación para China. Su tremenda actuación en Burgos, con seis triples para tumbar a la flamante campeona de Europa, Eslovenia, son recordados. Allí también pudo ver de cerca el comienzo de la eclosión de Jaime Fernández, en la primera lista para el Mundial de China. “Yo creo que él ya en Andorra se sintió más cómodo y tuvo más protagonismo que en el Estudiantes. Pero esta última ya ha sido su mejor temporada. No me sé de memoria sus números, pero lo he visto jugar muy, muy bien, y eso que ha tenido la lesión por medio. En Málaga ha hecho un temporadón y a un nivel altísimo”, remacha Sergi Vidal sobre el escolta cajista, renovado recientemente por el club hasta junio de 2022.