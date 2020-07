Rafa Martínez: "No me esperaba que con 38 años el Unicaja me ofreciera un contrato"

El Unicaja explora el mercado en la búsqueda de un temporero que pueda echar una mano en el exterior mientras se culminan las recuperaciones de Jaime Fernández y Dragan Milosavljevic. Son dos jugadores esenciales, cada uno en su rol, para los planes de Luis Casimiro, con características especiales, el madrileño y el serbio. Uno de los jugadores que se tanteó fue Rafa Martínez, veterano escolta catalán, que había anunciado su marcha del Bilbao y que después firmó su regreso a casa, a Manresa.

Ya en su presentación, Martínez ratificó que el club malagueño se había interesado por él. En el programa Tirando a Fallar dio más detalles de cómo fue. "El Unicaja me llamó hace unas semanas. Me ofrecieron un contrato para unos meses. No me lo esperaba con 38 años, fue un halago para mí. En mi cabeza sólo estaba volver a Manresa, pero una llamada así te hace dudar un poco. Al final no cuajó", decía el de Santpedor, pronunciándose explícitamente sobre esa oferta del Unicaja que Luis Casimiro negaba días después. "Aquí sólo se han hecho dos ofertas y una no ha sido a Rafa Martínez. Para nada. En aquel momento que podían faltar jugadores en el perímetro por lesiones, el club, como hace cada día desde la secretaría técnica, se interesa por jugadores que puedan estar en el mercado o puedan ser susceptibles de contratar. En aquel momento me imagino que también Rafa Martínez, que estaba sin equipo, se tuviese el interés de en qué situación pudiera estar. Pero pasa con bastantes jugadores a lo largo de cada día. No hubo ningún interés ni se pasó ninguna oferta ni nada".

El nombre de Rafa Martínez causó revuelo. No era un jugador muy querido por la afición cajista, su comportamiento en la final de la Eurocup de 2017, en la recordada victoria en La Fonteta para alzar el título, no fue deportivo en los instantes finales. También choca con los mensajes de confianza en Francis Alonso. Hay versiones distintas públicas, pues, entre Rafa Martínez y Luis Casimiro. Lo que es cierto y está comprobado, es que sí hubo contacto con el escolta catalán y que se manejó esa posibilidad. La oferta no se reconoce desde el Unicaja.

"Sorprende un poco cómo se está moviendo el mercado en un verano de tanta incertidumbre. La ACB es la mejor liga de Europa, de eso no hay duda. Es bueno que haya patrocinadores que apoyen y esto lo demuestra", incidía también Martínez sobre cómo ha evolucionado el mercado en la ACB.