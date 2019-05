Casimiro cuenta con Rubén Guerrero desde ya

El fichaje de Rubén Guerrero ha reactivado el vestuario cajista, ha gustado a la afición, alguien de la casa que regresa. Y Luis Casimiro cuenta con él desde ya, piensa que puede aportar cosas al Unicaja. Con prudencia y margen de confianza para el marbellí, pero le ve aprovechable. El club le activará la ficha en cuanto reciba el plácet de la ACB.

"Me he encontrado que estaba muy fuerte, un cambio grande respecto al niño que se fue. Es interesante a todos los niveles, a nivel físico y técnico, lo que pueda aportar tácticamente al equipo. Quiero reservarme y no sentar cátedra porque sólo lleva 3-4 entrenamientos y hay que tener cautela. Es un chico muy interesante. Siempre se reactiva al resto cuando hay una incorporación, puede haber un poco de activación en sus compañeros de posición para defender sus minutos. Nos puede venir bien por lo que pueda aportar", dice Casimiro sobre el marbellí.

"Es muy pronto, está intentando entender y conocer todo lo que hacemos, estamos a final de temporada, es mucha la información, de lenguaje y de gestos que utiliza el equipo. Palabras, conceptos, entender las situaciones, mucha carga táctica en muy poco tiempo... La está asimilando bastante bien, pero vamos a ser pacientes. Si tiene posibilidad puede estar en el equipo. Ayudó a entrenar, se le ve bien, no hay que esperarle apenas, compite a buen nivel con el resto de compañeros", continuaba el técnico sobre las prestaciones del marbellí en los entrenamientos: "Tenemos que tener los papeles y tomar la decisión. Cuando se produzca tendremos que tomar una decisión si Sasu está recuperado para los play off. Estamos en un momento muy importante de la temporada. Tenemos un partido de final de liga regular aquí y hay que tomar las decisiones".

"Salin lleva sin entrenar desde el lunes y no jugará, el resto estamos bien, ha ido a mejor Dani, completa los entrenamientos perfectamente, siendo uno más, recuperado para aportar al grupo", explicaba Casimiro sobre el parte de lesionados.

Sobre la baja del finlandés, Casimiro admitió que "es una complicación, cuando estás lesionado los plazos parece que pueden ser cortos. Sasu es muy duro, es mi segura temporada y nunca se había perdido un entrenamiento y un partido. Era una roca. Pero esperemos que se pueda recuperar. Es una incertidumbre. Ojalá podamos tenerlo porque nos da muchas cosas, sacar faltas, defensa, tiro exterior...", acabó.