Los Scariolo y Gasol, una cena de campeones

La NBA sólo se detiene el día de Nochebuena en este periodo navideño. La carga de partidos continúa y también se juega en Nochevieja. Hay que hacer malabarismos para conciliar familia y deporte. El último día de 2019 fue ajetreado para los Raptors. El vigente campeón de la NBA cerró un año inolvidable con una victoria (117-97) ante Cleveland.

Allí está Sergio Scariolo, el mejor entrenador de la historia del Unicaja, que estuvo en una cena de Nochevieja entre campeones. El italiano afincado en Marbella fue campeón de la NBA, como entrenador ayudante de Nick Nurse, y del mundo con el gran título en China de pasado mes de septiembre con la selección española. Como compartieron los protagonistas por redes sociales, mesa y mantel con Marc Gasol, con los dos mismos galardones. También su padre, Agustí, y también Alessandro Scariolo, que esta temporada está como red shirt en la universidad de Manhattan Jaspers, con la que entrena pero no jugará hasta la temporada 2020/21. Él tambien fue oro europeo con España sub 18. La relación, ya excelente anteriormente, entre Scariolo y los Gasol se ha fortificado en Canadá. Marc está ahora unas semanas de baja por un problema muscular. Ya ha dejado caer que los Juegos de Tokio serán su última cita con la selección.

Recientemente se dio a conocer que Sergio Scariolo dejaba de ser coordinador técnico de las selecciones masculinas de la FEB. La carga de trabajo es altísima y estar pendiente también de las selecciones de formación (oro en sub 16 y sub 18 y plata en sub 20 en los Europeos del año pasado) absorbía mucho tiempo. Ahora también tiene a su familia, mujer e hija, en tierras canadienses. Su contrato para dirigir la selección española acaba tras los Juegos de Tokio y su continuidad no es segura, pero sigue trabajando de todas formas de cara al futuro.

En febrero, Sergio Scariolo tiene previsto venir a la Copa del Rey de Málaga. Coincide con el parón del All Star el evento que se celebrará del 13 al 16 del mismo mes en el Carpena y, justo el lunes después, comienza la concentración de la selección española para la primera tanda de los partidos de ventanas de clasificación para el Europeo 2021, encuentros en Rumanía y ante Polonia en España. El técnico, como parte del acuerdo al que llegó con Toronto, queda liberado para ejercer de seleccionador en esos partidos.

En junio también volverá a Málaga competitivamente Scariolo. Hay preparado un atractivo doble partido entre las selecciones masculinas y femeninas de España y Francia el 30 de junio en el Carpena. No obstante, habrá que ver hasta dónde llega Toronto en los play off. El equipo de Scariolo y Gasol marcha en cuarto lugar en la Conferencia Este (23-11), manteniendo la competitividad muy alta pese a la marcha de Kawhi Leonard y a una plaga importante de lesiones.