La selección española masculina de baloncesto ha sido bastante asidua en Málaga en las últimos años. “Siempre algún jugador cuando me pregunta por la gira me dice que, ‘¿a Málaga cuando venimos?’ Es una maravilla. En Málaga, a parte de las conexiones y el clima, se ve cómo se vive el baloncesto. Ves cómo se disfruta. Cada vez que viene el equipo se lleva un chute de autoestima”, decía Jorge Garbajosa en una visita a la ciudad poco después de ganar el Mundial en China. Pues bien, todo está a punto para que tanto la selección masculina como la femenina reciban esa dosis de la que se enorgullecía el mítico ex jugador del Unicaja antes de viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El Ayuntamiento de Málaga quiere que sea una de los grandes reclamos de la capitalidad europea del Deporte 2020 un doble partido amistoso de altísimo caché, seguramente los mejores partidos europeos que se pueden contemplar a día de hoy, un doble España-Francia tanto en categoría masculina como en femenina en el Martín Carpena. En palmarés reciente, el vigente campeón del mundo contra la medalla de bronce hace apenas unos meses en China. Y la reedición de la última final del Eurobásket del pasado mes de julio, en la que España se impuso a Francia (86-66) en Belgrado.

La fecha que se tiene apuntada es el próximo martes 30 de junio de 2020, un martes. Los Juegos Olímpicos comienzan el 24 de julio en Tokio. La selección masculina tiene el pase que de manera tan brillante consiguió en el Mundial, dándole lustre con el oro. Francia también lo posee por ser la segunda mejor selección europea en el evento al conseguir esa tercera plaza tras cargarse a EEUU y Australia. Para que la fiesta sea doble debe cumplirse una premisa y es que las selecciones femeninas de España y Francia consigan el billete olímpico. España debe cumplir un trámite en el Preolímpico de Foshán (China), del 6 al 9 de febrero de 2020. Compite con China, Gran Bretaña y Corea y las tres mejores clasificadas del grupo accederán directamente para Tokio 2020. Es superior a las tres rivales y hay un colchón de seguridad al sólo descartarse una. Francia tiene un grupo más complicado, con Australia, Brasil y Puerto Rico pero es organizadora y también debería pasar.

Así que España y Francia se medirían en la fase media de la preparación para los Juegos en Málaga. Tanto el Ayuntamiento como la Federación confirman que el acuerdo para realizar el evento está pactado, pero hay que esperar a febrero para confirmarlo para que los equipos femeninos ganen esa plaza en el Preolímpico. Sería un evento novedoso, no se ha celebrado antes en España una doble sesión con las selecciones absolutas masculina y femenina en la misma sede. Dos equipos que suman ya muchos años conquistando medallas para el deporte español y dando alegrías también por la forma de conseguirlas.

La selección masculina ha venido a Málaga regularmente. Desde que Jorge Garbajosa cogiera peso en la Federación ha sido cita fija. Desde 2012 hubo amistosos ante Australia, Eslovenia, Lituania y Venezuela, el partido oficial en 2018 Bielorrusia camino al Mundial y el torneo de este año con Costa de Marfil, Filipinas y República Democrática del Congo. La presencia de Sergio Scariolo también ayuda a esa vinculación con Málaga. El propio Marc Gasol también hablaba de lo bien que se sentía en tierras malagueñas. “Jugar en el Carpena siempre es especial, siempre que tienes oportunidad de jugar aquí, pues lo haces. Al baloncesto aquí se le ama y al aficionado se le tiene piel con piel”, decía tras ese torneo. Al reclamo habitual de ver a Sergio Scariolo, Ricky Rubio, Marc Gasol y demás campeones, también se puede sumar el de las Laia Palau, Alba Torrens, Laura Nicholls y otras campeonas al frente de las que está Lucas Mondelo.