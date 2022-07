Scariolo: "El Mundial sub 17 es el primer gran escaparate mundial, tiene un seguimiento brutal"

Sergio Scariolo espera acudir al segundo fin de semana del Mundial sub 17 de Málaga, su hogar elegido para vivir. El seleccionador absoluto dirige a España en las ventanas, con los partidos ante Macedonia del Norte, Georgia y Ucrania (en terreno neutral, en Letonia) y no podrá acudir hasta las semifinales. Suele referir también el técnico más laureado del Unicaja y la selección que su final como técnico será volver al origen, a trabajar con la cantera. En su base de datos mental tiene conocimiento de todo lo que viene por abajo. Durante dos años y medio, desde 2017 a finales de 2019, el ahora también entrenador de la Virtus de Bolonia fue coordinador técnico de la FEB, periodo en el que se intentó homogeneizar el estilo de las categorías inferiores. En el cénit del verano de 2019 se consiguieron los títulos europeos sub 16 y sub 18, la plata sub 20 y el oro Mundial de China. De 36 partidos sólo se perdió uno, la final del sub 20.

Desde la distancia, Sergio Scariolo estará pendiente de lo que acontezca en la provincia de Málaga. Es un torneo que marca tendencia, como señala. "El Mundial sub 17 es la manifestación mundial de cantera, de categorías inferiores, más importante. El sub 19 también lo es, pero muchas veces, sobre todo con jugadores de primerísimo nivel, se llega ya con las cartas echadas, se sabe más o menos el rumbo que va a tomar el jugador. De hecho, algunos renuncian al Mundial o están ya en la NBA. Ya es como el primer paso del profesionalismo. Sin embargo, en el sub 17 están todavía todos en el primer gran escaparate a un nivel mundial y hay un seguimiento brutal por parte de todo el mundo", explica el seleccionador absoluto.

"Creo que para la ciudad y la provincia de Málaga es una excelente oportunidad para seguir poniéndose en el mapa de los acontecimientos deportivos de calidad para atraer a mucha gente que disfrutará y volverá. He conocido a muchísimas personas que han empezado a establecer la sede de sus vacaciones tras haber visitado uno de estos lugares a causa de un acontecimiento deportivo de sus hijos, familiares o amigos o porque van a disfrutar de él", ahonda Scariolo más sobre lo que supone un evento de este calado más allá de lo que pasa en el 28x15.

Acerca de las posibilidades de la selección española, que quedó cuarta como tope en tres de las cinco ediciones de este Mundial, Scariolo quiere ser prudente, aunque deja traslucir que hay ilusión por la proyección de los jugadores. "Es una buena generación, un buen grupo. Tenemos buenos pequeños, exteriores con proyección, a gente grande con gran proyección. No quiero dar nombres propios, no me toca a mí, pero hay tres-cuatro jugadores de los que es relativamente sencillo esperarse una posible llegada al primer equipo en un futuro a medio plazo", expone el seleccionador: "Pero la competición es la competición. Nos interesa verlos evolucionar, responder bajo presión, que sigan creciendo dentro de las pautas que tienen marcadas en el recorrido de las categorías inferiores para llegar al primer equipo y que puedan disfrutar de una experiencia competitiva como poquísimos chavales puedan hacer. Disputar un Mundial con 17 años, algunos ni cumplidos, es algo que hace madurar, que hace realmente estimular la capacidad de concentración y de actuar bajo presión y estas cualidades que nos interesan. Ganar o perder un partido o una medalla pueden depender de un tiro que entra o sale".