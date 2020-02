'Show me the money': Los principales inversores en los ocho equipos coperos

Modelo de negocio, repercusión, venta, pago por visión, naming, cánones, expansión, nuevos mercados, modelo de gestión, dependencia, audiencia, deportistas, valores. Hay palabras que unidas a presupuesto pueden invitar a que la mente pasee por caminos extraños cuando en realidad todo es simple cuando no se encuentra la ecuación que resuelva el dilema entre público, consumo, obligaciones y dinero. Cuando la necesidad aprieta, hay una frase que Tom Cruise y Cuba Gooding Junior. gritaban en la oscarizada Jerry Maguire: Show me the money. (Enséñame el dinero). Así ganan dinero los principales patrocinadores de los ocho equipos que jugarán la Copa.

Barcelona

Assistència Sanitària. Después de cuatro años bautizado como Barça Lassa, el conjunto catalán ha cambiado de patrocinador principal. La empresa de neumáticos turcos ha renunciado a su presencia en bastantes actividades fuera de su país, entre ellas la de patrocinar y darle el apellido a la sección de baloncesto del Barcelona. Ahora, Assistència Sanitària es la marca que luce en el pecho de la escuadra que dirige Svetislav Pesic y también de otras secciones del Barcelona: balonmano, fútbol sala y hockey patines. El acuerdo es hasta 2024 y según Catalunya Radio no llega a los cinco millones de euros anuales, cifra en la que se tasaba la aportación de Lassa en las últimas temporadas. La sección de baloncesto de los blaugrana tiene un presupuesto de casi 41 millones y medio de euros para el presente ejercicio.

La relación entre la aseguradora médica y el club catalán dura 15 años en los que los barcelonistas han utilizado los servicios de esta empresa que tiene una historia de más de 60 años como aseguradora médica privada con un radio de acción en el que predomina la comunidad autónoma de Cataluña.

Real Madrid

Palladium. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el CEO de la hotelera Palladium Abel Matutes -hijo del ministro de Exteriores de Aznar homónimo- escenificaban en uno de los palcos vip del Santiago Bernabéu el acuerdo de patrocinio que unía ambas entidades para las próximas tres temporadas. De esta manera, los merengues estrenan patrocinador principal en este ejercicio baloncestístico después de varias temporadas con Universidad Europea en el pecho de sus elásticas.

Palladium tiene más de 40 años de trayectoria y 50 hoteles en países como España, México, Italia (Sicilia), República Dominicana y Brasil. En su lista de marcas está la discoteca-hotel ibicenca Ushuaïa os los hoteles Hard Rock de Ibiza y Tenerife.

Aunque no trascendió la cantidad que Palladium paga por lucir como principal patrocinador madridista, se estima que es una aportación en torno a los cuatro o cinco millones de euros. El grupo hotelero tiene otras relaciones con el deporte como el centro de tenis de Rafa Nadal en Costa Mujeres, México. Según L'Equipe, el Real Madrid tiene para esta temporada un presupuesto total de 40 millones de euros, segundo más alto del país tras el Barcelona.

Casademont Zaragoza

El Zaragoza perdió su patrocinador principal en verano. Se marchó Tecnyconta después de tres años bautizando al equipo año de ACB. La empresa hormigonera cambió de manos y el mismo presidente del club pidió ayuda. Otro cambio de manos, éste en la industria cárnica, puso a la marca charcutera Casademont bajo el paraguas del Grupo Costa, un holding aragonés (está presente en muchos sectores: piensos animales, industrias cárnicas, hoteles, bodegas, fitosanitarios, energías renovables, inmobiliario y automoción) que ya había patrocinado antes al equipo de baloncesto con una de sus marcas -una bodega-. Éste verano se confirmó que Casademont volvía a nombrar a un equipo de ACB con un acuerdo por cuatro temporadas. Del 1999 al 2005 cuando la marca tenía otros propietarios, seis temporadas, dio nombre y presupuesto al Girona. Tampoco es oficial la aportación de Casademont al Zaragoza, pero el equipo superó por poco los dos millones de presupuesto el año pasado. Esta campaña cuenta con algo más de dinero para afrontar la competición europea, pero su entrenador, Porfirio Fisac fue claro cuando se enfrentó al Barcelona a finales de octubre: “Me gustaría que el presupuesto de mi equipo fuera lo que cobra Mirotic”. El sueldo de la estrella del Barça ronda los cuatro millones netos.

Iberostar Tenerife

A finales del 2019 se conocía que la multinacional hotelera Iberostar renovaba su acuerdo de patrocinio con el CB Canarias hasta el verano del 2023, esto supondrá más de una década de colaboración con el equipo desde que desembarcara en él cambiándole la denominación en la temporada 2011-12, cuando los insulares estaban en LEB Oro. El presupuesto para esta temporada del Iberostar Tenerife está en torno a los seis millones de euros, el año pasado, sus los patrocinadores que dan nombre al CB Canarias (Iberostar y la Empresa de Turismo de Tenerife) sumaban 2,4 millones de euros según Palco23. Iberostar tiene un miembro en el consejo de administración del club después de comprar pocas acciones del equipo. En 2019, el dueño de Iberostar Miguel Fluxà era el cuarto español más rico según la revista Forbes, por delante tiene a Amancio Ortega, su hija y a Rafael del Pino (Ferrovial).

Retabet Bilbao

Retabet es una casa de apuestas deportivas y casino online de Zamudio, Bizkaia. Opera en España y Perú. En octubre del 2016 se hizo público que Retabet aportaría algo más de cuatro millones de euros en siete años al Bilbao Basket. El juego puede producir adicción. Según un estudio de la Federación española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar), España tiene la tasa de ludopatía más alta de Europa entre los 14 y los 21 años.

El Bilbao tiene un presupuesto para esta temporada de 3,6 millones de euros y ha aprobado una ampliación de capital para pagar una deuda de tres millones a partir de este verano.

Valencia Basket

El máximo accionista de los supermercados Mercadona, Joan Roig, lo es también del Valencia Basket. Quinto español con más pecunio según Forbes es mecenas del club de baloncesto valenciano al que ha inyectado dinero en más de una ocasión, el año pasado puso 14 millones de euros. El presupuesto del club para esta temporada es de 21,5 millones de euros de los que Joan Roig y su mujer Hortensia Herrero han aportado 15. En total 16, 1 millones están destinados al primer equipo masculino.

Morabanc Andorra

"Tienes un banco en Andorra", reza el título de su página web. Desde el 2014 el equipo de baloncesto andorrano lleva su nombre. En 2014 puso 5,2 millones de euros que sirvió para pagar el canon (3,1) y otros conceptos que exige la ACB para disputar la competición, el acuerdo era por diez años en la máxima categoría. El Principado de Andorra también aporta parte del presupuesto del equipo.

Unicaja

Casi 30 años de manera continuada como patrocinador del CB Málaga -comenzó como Caja de Ronda- convierte a Unicaja en el inversor más longevo de toda la ACB. Es más, el club es propiedad del banco que es su máximo accionista, patrocinador y mecenas. Entre la antigua caja de ahorros y la Fundación Unicaja se reparten el consejo de administración y de los cerca de 11 millones de euros de presupuesto del equipo, la entidad aporta más de seis millones de euros al conjunto malacitano que será el anfitrión de la Copa del Rey de Baloncesto 2020.