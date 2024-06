Sito Alonso: "No pitar eso me parece una falta de respeto tremenda"

El Unicaja logró salir vivo de Murcia, a pesar de llegar allí con todo en contra tras dos derrotas muy duras en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, que lo dejaban en la cuerda floja y a las puertas de poner punto y final a una temporada que quedará para el recuerdo de los aficionados y lo hará de forma más clarividente si se consigue sellar el pase a una final de la Liga Endesa.

El técnico del cuadro local en este cuarto encuentro dio su valoración del partido: "Primero, quiero decir que los primeros 20 minutos del Unicaja me parecen soberbios. No tanto en el juego como en el acierto. Me parece tan difícil mantenerse en el partido que creo que solo lo hacemos nosotros. Cada acción era buena y en las pocas que fallaban nos han quitado rebotes importantes. Los primeros segundo del tercer cuarto han sido bastante buenos con un parcial de 6-0 que nos ha dejado bastante helados y nos hemos conseguido enganchar. Si no lo digo es que reviento, porque a mí me parece una falta muy clara a Coupain en el triple que tira y mucha menos falta me parece la que hacemos a su jugador. Pero quedaros con lo primero y su gran partido y que no nos hemos ido a pesar de su gran partido. No pitar la falta a Coupain, me parece una falta de respeto tremenda. Ya no digo al club, sino a mí. Muy contento con lo que hemos hecho y por tener la opción de volver a conseguir una nueva victoria fuera de casa".

El entrenador quiso darle valor al trabajo de los suyos: "Lo estamos hablando de una manera un tanto inocua, pero ganar un partido para entrar en una final de la Liga Endesa es algo muy difícil. Creo que en el Carpena podemos hacerlo igual de bien de lo que ya lo hemos hecho en otros tramos de la eliminatoria. Ganar tres partidos seguidos es algo que no ha hecho nadie que lo puede hacer Unicaja, pues sí, pero que les cueste. Que se den cuenta de que han hecho dos grandes esfuerzos, pero porque han perdido los dos primeros y que nosotros tenemos una tercera opción de clasificar y vamos a apurar las que tengamos".

Sito no dejó pasar la oportunidad de hablar ya del quinto partido: "Va a llegar perfecto, pero es una oportunidad única en la vida. Ojalá otros puedan vivir esto, Unicaja está haciendo un gran mérito después de ganar la Champions League. Unicaja está haciendo un gran trabajo, su cuerpo técnico, sus jugadores y su afición y lo digo sin sarcasmos alguno. Una niña me ha regalado este globo y me ha dicho: 'Diles que estén tranquilos y que lo hagan en Málaga tan bien como lo están haciendo".