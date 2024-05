Sólo el Panathinaikos ganó más dinero que el Unicaja en la Euroliga

Estar en la Euroliga es competir con los mejores, también el interiorizar que habrá pérdidas en el balance de un ejercicio, y de más de un cero. Un producto atractivo, vistoso por el formato de su competición, pero poco sostenible. Así lo consolidan los premios de esta temporada, una vez resuelta la Final Four de BCL, con el Panathinaikos campeón en Berlín. El nuevo rey de la Euroliga se embolsa 1,75 millones de euros; casualmente el único por encima del millón que ha acumulado el Unicaja en BCL. Se ha insistido en el Unicaja el esfuerzo que supondría, de varios millones de euros, volver a la máxima competición continental, insistiendo en un cambio de paradigma. Se seguirá en BCL, no es reluciente en muchas parcelas la competición FIBA, va dando pasos cada temporada, pero es la vía que por el momento toca, aguardando esa posible fusión BCL-Eurocup por el momento estancada, según confirmaba el CEO de la Euoliga Paulius Motiejunas. Es muy llamativo que el Real Madrid, líder de la temporada regular indiscutible y subcampeón, apenas se embolse 990.000 euros, menos que el Unicaja. La BCL da alguna ganancia si solo eres campeón.

Una muy pequeña parte del pastel para el resto de equipos ACB. El Barça, que rozó la Final Four, recibe 640.000 euros, por quedar sexto en la fase regular. Baskonia, satisfacción en Vitoria por estar en el top-8, 520.000 euros, o un Valencia Basket que ni siquiera llegó al play in, 223.000 euros. Todo por esas 34 jornadas de Euroliga, a cuenta de los clubes los viajes, muchos chárteres, víctimas de la inflación actual. Pero es el peaje costoso de estar en la Euroliga actual. Olympiacos, tercero en Berlín, 885.000 euros; Fenerbahce, de vacío en esa Final Four, 750.000 euros. Algo menos el Mónaco, 700.000. Cerca del medio millón, además del Baskonia, Maccabi de Tel-Aviv, que fue séptimo en la temporada (558.000) euros. Virtus, Partizan, Armani Milan o Efes, entre los 300 y 400 mil euros; mientras que Zalgiris, decimocuarto, el último en llevarse una pedrea, apenas 170.000 euros. Significa que Bayern de Múnich, Estrella Roja, Asvel y ALBA de Berlín no sumaron un céntimo tras toda la temporada de Euroliga.

"Hay unos dueños y tienes que querer jugar con ellos. No son las mismas condiciones de antes. Hay trece dueños que tienen el reparto televisivo de la Euroliga, pero el resto no tienen nada. Valencia por ejemplo se ha limitado a sus taquillas y un dinero que le dan por clasificación. Son pérdidas seguras. Nada más que en aviones, pierde cinco o seis veces del ingreso que reciben. La Euroliga es una gran competición, pero financiada por los clubes de fútbol o mecenas", la visión actual de López Nieto. "La Euroliga tiene un formato seudoamericano donde los europeos no terminamos de acostumbrarnos, a quienes gusta la competición y la meritocracia. Este es el debate que tienen FIBA y Euroliga, de compaginar ambos modelos, para que un equipo que quede campeón en la mejor liga europea, que en este caso es la ACB, tenga espacio para jugar la Euroliga, o quien gane en Alemania o Italia. Pudo ocurrir hace tres años, cuando Andorra jugó la final de Eurocup, podía haber pasado a Euroliga habiendo descendido en ACB. Es algo complejo. La única vía deportiva es la Eurocup. Mantener la Euroliga tiene una merma, viendo Valencia o Baskonia cómo andan en ACB, no es acorde a su nivel. La Eurocup y la BCL te permiten que sea más llevadero, quitando transatlánticos como Madrid y Barça", decía el presidente del Unicaja.