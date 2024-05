El CEO de la Euroliga, sobre la fusión Eurocup-BCL: "No veo una solución rápida"

Paulius Motiejunas, CEO de la Euroliga, analizaba el momento actual de la competición en una rueda de prensa en Berlín, mientras se dirime la Final Four, junto a Dejan Bodiroga, presidente de la ente europea. Motiejunas actualiza el estado de esas conversaciones con FIBA, en los intereses del Unicaja el conocer cómo avanza esa fusión entre BCL y Eurocup, destinados a juntarse pero de momento anda lejos. "Está sobre la mesa con la FIBA. No veo una solución rápida. En lo que estamos de acuerdo es en que hay demasiadas competiciones internacionales. Cómo las unimos es el siguiente paso. Es un trabajo en curso. En los últimos diez años no hemos tenido una relación demasiado estrecha, pero sabemos lo que queremos y lo que quieren ellos", aseguraba el CEO. Sobre la relación de la Euroliga con la FIBA, resaltó el acuerdo que firmaron el pasado año para parar "la competición en febrero y que los jugadores pudieran ir con las selecciones, lo que supuso otra semana de dos partidos de Euroliga", y adelantó que "en junio habrá otra reunión".

También confirmó la intención de expandir la competición por Oriente Medio, ratificando las negociaciones con el inversor de Dubai para su incorporación en un futuro, dado que, según el lituano, así podrán "ayudar a los clubes a aumentar sus ingresos, mejorar sus pabellones o el sistema junior". En relación al saneamiento económico de los clubes, manifestó que están "trabajando en un 'fair play' financiero" para dentro de dos temporadas, según el cual van "a intentar aplicar una especie de impuesto de lujo para los que más gastan sobre un límite que aporten a los que menos presupuesto tienen", aunque "estos tienen que subir también su inversión". "Queremos que las marcas sigan invirtiendo, pero de manera sostenible", añadió Motiejunas.

Confirmó la presencia en la competición del París Basketball la próxima temporada y señaló que "si entra París, tendrán que salir o Valencia, o uno de los serbios o Virtus Bolonia o Alba de Berlín. Sé que es triste para uno de ellos, pero París es un objetivo que hemos tenido siempre. La liga tiene mucho potencial y quiero descubrir cuál es. Estamos buscando un socio estratégico que nos ayude a crecer. Queremos París, Berlín, Reino Unido... son los mercados a explorar", explicaba en una comparecencia para hacer balance de la temporada.

El rechazo de López Nieto

Las grandes actuaciones del Unicaja avivan el debate de si el club debe optar al universo Euroliga, cuestión presente y que continuará mientras el equipo se mantenga arriba en ACB, ahora líder. En una charla con el periodista Ricardo Rosety, López Nieto insiste en cerrar la puerta por el marco actual, pero sí reconoce que el Unicaja tiene unos pilares, como entidad, que no se alejan de la élite europea. "El jugar la Euroliga para un equipo como el Gran Canaria, como se hubiese daño este año, o el caso de Valencia Basket, supone unas pérdidas increíbles. Es un honor y un prestigio, pero no se adecúa al tema financiero. Tengo claro que en los parámetros actuales... Nosotros tenemos una estructura de club de Euroliga, o de ACB de los buenos que podrían participar en la Euroliga (repite). Hablo de estructura, no del equipo deportivo. Pero las condiciones actuales nos mermarían mucho, nos hipotecarían mucho. Tenemos claro que hay que jugar la ACB, que es nuestra competición prioritaria; el atender a las dos, la manta no nos llegaría a los pies ni a la cabeza, por lo tanto pasaríamos frío", reflexionaba el presidente del Unicaja. Sobre la fusión entre BCL y Eurocup. "Estaremos conjuntos la temporada que viene no, la siguiente", visualiza.