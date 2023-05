Surne Bilbao - Unicaja: Paréntesis de Tenerife (21:00)

El Unicaja acaba en Miribilla la temporada regular de la Liga Endesa. Sin mucho tiempo para digerir el partido ante el Lenovo Tenerife, viaje hasta Loiu para echar el cierre ante el Surne Bilbao (21:00 horas, Movistar Deportes 2) de una jornada 34 en la que hay algún aliciente aún, aunque de difícil cumplimiento. Se necesita ganar y que el Lenovo Tenerife pierda en casa ante el Zaragoza para obtener el factor cancha en los cuartos de final que arrancan el próximo domingo 28 de mayo, día de elecciones. Carambola no sencilla, pero factible. Aunque el premio tampoco lleva a forzar al Unicaja, que tiene claras las prioridades. Alberto Díaz hizo un esfuerzo importante por llegar a la Final Four de la BCL y meterse dos partidos en 48 horas no es una buena receta para su tobillo. Como Barreiro, no está en la expedición que se desplazó hasta tierras vizcaínas. Puede haber algún minuto para Mario Saint-Supéry.

Se gane o no, se sea cuarto o quinto, hay que valorar la temporada que realiza el Unicaja. A lo bueno se acostumbra uno rápido, pero este club ganó sólo 13 partidos en la campaña 2021/22 y coqueteó con el descenso a la LEB Oro en algún momento. Hace un año la temporada se había acabado ya y amenazaba solar. Poco más de 365 días después, hay un título más en la vitrina de Los Guindos, el Carpena es el pabellón que más espectadores ha llevado de toda España a sus partidos, se jugó una Final Four de la BCL y se ha recobrado el orgullo de ser el Unicaja. Hay, claro, cosas mejorables y la ambición no puede descender. Pero este grupo de directivos, técnicos y jugadores ya tienen un lugar señalado reservado en la historia del club por cómo han enderezado una nave que se estrellaba.

Igual que tiene bajas el Unicaja también las padece el Surne Bilbao. Empezando por su líder, Hakansson, y siguiendo por el malagueño Francis Alonso y el prometedor Agustín Ubal. Este mundillo del baloncesto tiene goteras, “fallos del sistema” como refería Ponsarnau. Los equipos no saben con certeza qué puestos dan acceso a competición europea la próxima temporada. A expensas de los movimientos entre los universos FIBA y Euroliga, se estima, que no se asegura, que el décimo tiene plaza en la BCL. Y es el reto de los vascos, que se reforzaron para la semana final con Sergio Llorente para echar un cable en la dirección. Si ganan, estarán en ese lugar. Es un aliciente para afrontar el partido ante el Unicaja con el máximo interés. Es un equipo potente en casa, donde ganó 11 de 16 partidos. El Unicaja no ha perdido ningún partido contra los nueve últimos clasificados esta campaña en ACB, ha tenido fiabilidad extrema con equipos de zona media-baja. Ibon va con las luces largas para los play off. Y lo que se vio el domingo ante el Lenovo gustó. Mejor con factor cancha si se puede conseguir, pero no será algo absolutamente determinante visto el equilibrio que reina entre los dos equipos.