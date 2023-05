El Telekom Bonn sigue asustando: nuevo festín en Alemania

Sigue intimidando el Telekom Bonn en Bundesliga, manteniendo el nivel el conjunto alemán a pocos días de la Final Four de la BCL. Disputaban este jueves su penúltimo examen antes de vérselas con el Unicaja, solventado con brillantez ante el Brose Bamberg (75-102), triunfo que supone alcanzar un balance de 31-2, liderato en Liga que ya es matemático a falta de una jornada. Actuación muy coral del Bonn, en la línea de los últimos compromisos, desde que se confirmó el emparejamiento con los malagueños. 22 puntos y 7 rebotes para Tyson Ward, los 17 tantos y 7 asistencias de TJ Shorts, o los 14 puntos y 5 capturas de Sebastián Herrera. El último partido del Bonn antes de aterrizar en Málaga será el domingo frente al Ulm de Juan Núñez, exequipo de Dylan Osetkowski en su paso por la Bundesliga, donde se le quería de vuelta con esa oferta astronómica del Bayern de Múnich. Prueba más seria ante un cuartofinalista de la Eurocup.

Jornada muy productiva para el Bonn, también en premios individuales. Tuomas Iisalo ha sido reconocido como el mejor entrenador de la temporada de la Bundesliga, segunda temporada consecutiva que lo consigue. "Este grupo de jugadores es especial, es diferente, no habíamos tenido nada igual. Es muy hambriento, tenemos retos constantes y no hay un jugador egoísta. Nadie se molesta porque otro jugador anote más, no hay egoísmo, se juega para que el equipo gane, unos juegan para otros, no se sabe quién va a tener su gran noche. Hasta ahora hemos competido siempre y queremos hacerlo en estos dos partidos. El coach ha conseguido crear una gran química", señalaba Savo Milovic, director deportivo, en Málaga Hoy. Además, TJ Shorts, nombrado MVP de la competición. 18 puntos y 7.5 asistencias por partido son sus promedios, parecidos a los de BCL, que deberían llevarse a ser el mejor jugador de la BCL. "Es un profesional increíble, vive para el baloncesto, está muy concentrado en su carrera y en dar el siguiente paso en ella. Es un líder silencioso", explicaba Milovic.