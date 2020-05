Toupane ya está en Málaga para pasar la cuarentena

Axel Toupane ya está en Málaga. El alero francés llegó a la capital malagueña procedente de París para incorporarse a la disciplina cajista y pasar la cuarentena de 14 días antes de ponerse a las órdenes de Luis Casimiro y ver si está operativo para jugar. Es una situación complicada. Estas dos semanas, que serían ideales para ponerse a punto en el caso de que estuviera bien, no podrá trabajar con el resto de sus compañeros. El hecho de que no tenga contrato para la próxima temporada también enrevesa el asunto.

Toupane pasará las pruebas del Covid-19, en cualquier forma. La previsión es que los equipos se desplazarán a la sede elegida para jugar la final de la ACB, parece que será Valencia, una semana antes para pasar pruebas y hacer una concentración en la que habría algún amistoso, así que coincidiría plenamente el regreso del francés a la disciplina con la marcha del equipo. Así que habrá que esperar a ver cómo evolucionan con los entrenamientos colectivos.

Casimiro tiene ahora a Josh Adams, Gal Mekel, Alberto Díaz, Darío Brizuela, Adam Waczynski, Axel Bouteille, Marko Simonovic, Melvin Ejim, Carlos Suárez, Deon Thompson, Frank Elegar, Rubén Guerrero y Volodymir Gerun, 13 jugadores, aunque con una plantilla con más piezas de juego interior. Ya sobra uno y habría que descartar a alguien más si se considerara útil a Toupane. También hay que esperar cuál será la normativa de la ACB, si se permitirá inscribir jugadores o no ahora o, incluso, realizar cambios durante el torneo. Milosavljevic se recupera aún de la lesión de rodilla y no hay previsión de utilizarle esta temporada y Jaime Fernández ya pasó por el quirófano y volverá a finales de 2020. Entrenan con la plantilla Francis Alonso, Morgan Stilma y Pablo Sánchez.

El equipo sigue entrenándose a la espera de que salga el decreto que permita pasar de fase, el siguiente escalón es el entrenamiento precompeticion para entrenar todos juntos. El fútbol, anunció Tebas, ya podrá hacerlo el próximo lunes. Si el decreto se formaliza esta semana podría pasarse ya en ésta. Mientras, el trabajo ya es por grupo, pero 5x0 durante un tramo del entrenamiento, que sigue siendo fundamentalmente individual para coger la forma física.

El técnico se refería en Tablero Deportivo a que "se han recuperado los lesionados. Los plazos se nos alargaban con Jaime y decidimos que no merecía la pena esperar porque no había certeza de que volviera bien, es de larga recuperación y decidimos la cirugía. Josh Adams está recuperado a nivel clínico, pero no tiene ritmo de competición no está. Melvin Ejim y Suárez sí están, los teníamos tocados y los hemos recuperado. A nivel anímico ha habido de todo un poco. Gente entusiasta y muy bien tras dos meses metidos en casa con ganas de trabajar y otra menos. Pero en estas dos semanas de trabajo, individual, y la segunda con pequeños grupos pero sin contacto, he notado que la mentalidad ha ido a más. Entrenar en cancha, el balón y ver el final les ha venido bien para levantar a nivel mental".