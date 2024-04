Tyson Carter, el fichaje prohibido del Manresa

El Unicaja visita este domingo en el Nou Congost al Baxi Manresa. El club catalán es un ejemplo de optimización del dinero, de conseguir equipos competitivos y relanzar carreras de jugadores. Con uno de los presupuestos más bajos de la competición consiguió un subcampeonato de la Basketball Champions League en 2022, este año jugó la Copa y ronda el play off tras una tremenda victoria la semana pasada en Madrid. La figura de Pedro Martínez, reconocido como un entrenador de culto por colegas y aficionados, es influyente al máximo en este proceso.

Pero también hay otras piezas, como Xevi Pujol, el joven director deportivo (34 años), que pasó de ser técnico ayudante (lo fue durante dos temporadas de Ibon Navarro, actual técnico cajista, en su etapa en el Bages) a director deportivo en la campaña 2020/21. Originario de Manresa, fue jugador de las categorías inferiores, entrenador de base y de equipos de baloncesto femenino, así que pocos secretos, pese a su juventud, hay en el club catalán para él.

Con contrato hasta 2025, Pujol estuvo semanas atrás en el canal de YouTube de Sergio Vegas y explicaba cómo era su trabajo. Era cuestionado por algún jugador que se le hubiera escapado teniéndolo vigilado. Curiosamente, apuntaba a un actual jugador del Unicaja. "La temporada esta, la que fuimos a Bilbao a la Final Four del BCL, el primer jugador que estuvimos cerca de fichar fue Tyson Carter, que estaba en el Lavrio. Incluso antes de que terminaran el play off. Pero después llegó esto, el interés de Euroliga, él, que era muy joven, quiso esperar y poco después fue al Zenit. Es un jugador que me encanta, es un jugador... Es una cosa curiosa, te enamoras del jugador y no es bueno. Luego, como lo ves y te gusta verlo y te sigues autoconvenciendo de que es el ideal, dejas de verle las cosas malas. Es inevitable", señalaba el directivo manresano sobre el fino jugador de Mississippi, uno de los referentes ofensivos del equipo malagueño dentro de un bloque coral.

"Lo que pasa con los directores deportivos es que hay poca información de cómo es nuestro día a día. Somos también gente cerrada, pendiente de proteger al grupo, de blindarlo de puertas afuera, intentar mantener una estabilidad. Es muy largo y complicado y tarde o temprano llega un mal momento. Transmitimos poca información, explicamos pocas cosas y cada uno hace lo que cree. Hay mucha información de los entrenadores, hay playbooks... Tienes que adaptarte al sitio donde estás, ver cómo te dejan trabajar. Estoy muy cómodo en Manresa porque me dejan hacer", especificaba Pujol sobre cómo es su trabajo y las particularidades de trabajar en casa, siempre con un ojo avizor en el mercador para transformar continuamente una plantilla.