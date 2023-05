Juanma Rodríguez y una lista de tareas

El Unicaja tiene gran parte del trabajo hecho para la próxima temporada. Siete renovaciones ya confirmadas, en el punto ahora de afrontar la última fase, la más compleja, por los jugadores implicados. Alberto Díaz podría ser el siguiente en anunciarse, una vez las conversaciones están avanzadas, desde el club transmiten optimismo para que sea una realidad pronto; el culminar la continuidad del capitán era un asunto de Estado en Los Guindos, negociación que tuvo momentos difíciles, pero se ha podido desatascar en las últimas fechas, en su recta final. Más que un capitán, el peso que tiene en lo social, es una operación que el Unicaja tenía que concretar sí o también. Con la de Díaz, más la de Barreiro, con una continuidad oficiosa, Juanma Rodríguez maneja los últimos asuntos y rematar así el trabajo, no por ello menos importantes. El llegar hasta aquí habla maravillas de la gestión del club, tiempos marcados y estudiados, con esa consigna de dar la mayor continuidad posible, fórmula de éxito a largo plazo.

Ha conseguido tener una posición ventajosa el director deportivo del Unicaja, una predisposición manifiesta de la mayoría a continuar, realidad que se ve reflejada a la hora de firmar, no de cara a la galería. Tyson Carter, Will Thomas y Yankuba Sima son los tres casos que restan por abordar, a cuál más particular de los tres. El Unicaja se muestra abierto a que continúen, tampoco a cualquier precio, ya con unas cuentas que van justas; el no sumar un euro de la Final Four es otra consecuencia fatal del pasado fin de semana, del famoso millón que se anhelaba a tener que pagar por jugar. Cuentas al margen, la situación de Carter dependerá de los planes del Zenit, ya con su temporada finiquitada, y un proyecto en el aire, continuidad de Xavi Pascual que parece difícil ante el baile que se espera en Euroliga, todavía vetados los equipos rusos. Tiene Carter una cláusula asequible, cantidad inferior a los 100.000 euros, que podría asumir el Unicaja. El escolta, de 25 años, está encantado en Málaga, en un ecosistema favorable para él, aún en crecimiento; desde el club consideran que Málaga es el sitio perfecto en ese proceso, antes de ser un jugador Euroliga, el que debería ser su sitio. Ya ha existido una primera toma de contacto con los de San Petersburgo.

Will Thomas, como viene contando este periódico, dependerá de lo que sea capaz de perdonar en un nuevo acuerdo, ya que sería casi imposible el mantenerle con el sueldo actual, el mejor pagado de la plantilla. "Me gustaría seguir en Málaga. Hay una opción del club para continuar, el club decide. Me dijeron que estaban interesados en que continuara pero nada está firmado. Ocurra lo que ocurra, la decisión está por tomar. Me gusta que al menos el 80% del equipo vaya a continuar, es algo muy positivo", decía el de Baltimore en Málaga Hoy antes de la Final Four. Por su parte, Yankuba Sima es una pieza importante a la hora de una nueva estructura de plantilla. Su condición de cupo le avala, pero el Unicaja espera que el gerundense suba sus prestaciones en esta fase final de temporada. El club malagueño y BAXI Manresa, poseedor de sus derechos a partir del 30 de junio, tienen acordado sentarse, así se acordó en su abrupta llegada a Málaga.

Hay más tareas en los despachos. Yannick Nzosa, inédito en Sevilla esta temporada, volverá a Málaga en unas semanas tras su cesión en el Betis. Esa es la fórmula que buscará repetir el Unicaja, aunque se contemplan varios escenarios. La idea era que el congoleño volviese hecho, con un bagaje en la Liga. Muy difícil de manejar. Varias decisiones donde hay que atinar, mantener el pleno acierto desde el pasado verano. Sin renunciar al mercado por si hay que retocar algo, el club también está al tanto y en un lugar privilegiado. "Málaga está de moda, en Alemania todos me dicen que quieren venir", decía Djedovic al ser renovado; saben en Los Guindos que el Unicaja vuelve a ser un sitio muy apetecible para el jugador. La última palabra la tendrá Juanma Rodríguez, el ingeniero.