Ibon Navarro y la planificación que falta: "Valoraremos a final de año"

Ibon Navarro abordó este viernes en sala de prensa, en la previa de un nuevo Unicaja-Lenovo Tenerife, el momento actual que vive la plantilla con respecto a posibles modificaciones para la temporada que viene. El club refrenda la idea de mantener el núcleo actual, con Will Thomas, Tyson Carter o Yankuba Sima como dudas tangibles al tratarse de tres casos especiales, pero hay conversaciones abiertas con todos. Hablaba el vasco si ha variado su percepción por los resultados de las últimas semanas, lógicamente puede nacer el dilema por la Final Four de BCL, un rendimiento lejos del nivel excelso del equipo malagueño, circunstancial según el propio Ibon Navarro por los problemas que se han ido arrastrando en los últimos tiempos.

"Después de la Copa del Rey, el equipo sale sin Yankuba y Djedo. Cuando Djedo vuelve, perdemos a Alberto Díaz; vuelve Alberto y se lesiona Darío; entre tanto, tenemos a jugadores bailando entre dos roles porque la competición no para, meternos en el play off de cuartos de la Champions, superarlo, seguir jugando partidos en ACB; seguimos ganando partidos pero sin un buen juego porque el equipo no tiene estabilidad. Sin Alberto, poniendo a Tyson de '1'. Hemos ido sobreviviendo. Juzgar al equipo por las actuaciones individuales del último mes y medio, cuando los jugadores han estado fuera de su rol de antes, creo que es injusto. Hay que valorar la capacidad que ha tenido el equipo de ir superando los momentos por las lesiones, momentos de baja forma, e ir ganando partidos. Entonces, tenemos que acabar el año y hacer una valoración más global, no poner nota o tomar decisiones ahora. Muchos jugadores han estado condicionados haciendo cosas que no son buenos haciéndolas", decía Ibon Navarro, plenamente consciente de los movimientos en los despachos, ese tándem con Juanma Rodríguez, con quien le une una relación más fluida de lo corriente, encargados también de dar imagen al Unicaja 23/24.