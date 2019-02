El Alba, rival europeo, pierde la final de la Copa

El Alba Berlín, rival del Unicaja en los cuartos de final de la Eurocup, siguiente punto de no retorno de la temporada para el equipo malagueño, perdió la final de la Copa de Alemania en un desenlace disputadísimo ante el Brose Bamberg (83-82), resuelto con un triple de Nikos Zisis a dos segundos del final. El triple postrero de Luke Sikma no entró y el título se quedó en la ciudad bávara.

Disputada en un formato distinto al español, con eliminatorias previas y una final que se disputó en el campo del Brose Bamberg, el oponente, el cuadro dirigido por Aíto García Reneses no pudo levantar el primer título del veterano técnico ex cajista en su periplo en el extranjero. Pero fue una final que dejó claro que el equipo berlinés será un hueso.

El Brose llevó el peso del partido durante el grueso de los 40 minutos, sólo a mediados del segundo cuarto tuvo algún momento de ventaja el Alba. Llegó a superar los 10 puntos de renta en el tercer cuarto el equipo local, que ahora compite en la Basketball Champions League de la FIBA tras hacerlo en Euroliga y Eurocup en los últimos años, pero el Alba no se rindió en ningún momento y estuvo siempre en partido.

Guiado por el lituano Rokas Giedraitis (14.2 puntos por partidos en la Bundesliga), que acabaría con 23 puntos y seis rebotes, el Alba fue remontando en el último cuarto y llegó a ponerse dos puntos arriba a falta de 26 segundos para el final tras un robo con canasta posterior del propio Giedratis. Tyrese Rice falló un triple para ganar en el ataque posterior pero el rebote fue del Bamberg y el balón le llegó a Zisis, que no perdonó a dos segundos del final. Tras el tiempo muerto de Aíto y una falta de Zisis sobre Giedraitis (no había bonus), el tiro de Sikma no entró. El ala-pívot Johannes Thiemann sumó 17 puntos y el también interior Landry Nnoko hizo 13 puntos y nueve rebotes en el equipo de Aíto. En la remontada influyó el base Peyton Siva (12 puntos y siete asistencias) con triples claves.

El Alba, que acabó primero en su grupo del Top 16 de la Eurocup, marcha con un balance de 14-4 en la Bundesliga, en la que figura en cuarta posición aunque con dos o tres partidos menos que sus precedesores. Para llegar a la final de Copa eliminó al Bayern Múnich, gran dominador de la competición liguera (19-1) mientras compite en la Euroliga.