Sólo una carambola

Pasan los días después de la eliminación copera y el golpe duro recibido por la derrota ante el Iberostar Tenerife se va digiriendo. Hay consenso en el club acerca de cuál fue la peor noticia. Sin duda, la lesión de Jaime Fernández en el último minuto de partido ante el cuadro canario. Su baja, por un mínimo de ocho semanas, despoja a Luis Casimiro del que está siendo el jugador más determinante de la temporada para el Unicaja.

El Unicaja no valora ahora mismo salir al mercado para fichar. No se puede descartar taxativamente si se da una coyuntura de mercado favorable, pero no es algo que se contemple a día de hoy tras las prospecciones realizadas. Las limitaciones son importantes. El hipotético refuerzo debe ser un cupo, no podría jugar en la Eurocup, la urgencia más grande, y a medio plazo habría un overbooking cuando regresen Alberto Díaz y Jaime Fernández. Seguramente tenía más sentido fichar cuando Carlos Suárez se rompió, pero la recaída del capitán, una vez ya había pasado el plazo para inscribir jugadores en la competición continental, fastidió el panorama.

La opción más atrevida sería hacer una revolución con un corte de jugadores, pero es algo que el Unicaja no suele practicar, sólo en situaciones de inadaptación manifiesta en las últimas temporadas. Es cierto que hay que jugadores que están lejos de las expectativas que había depositadas en ellos. No sólo con hombres fichados este verano. Quizá el caso más sangrante sea el de Waczynski, que ha pegado un alarmante bajón. También hay margen de mejora con Kyle Wiltjer y, por supuesto, en continuidad en otros jugadores.

Los cuatro jugadores sanos (Carlos Suárez, Brian Roberts, Dani Díez y Ryan Boatright) trabajan estos días, hasta el viernes, haciendo tecnificación con el cuerpo técnico de Casimiro. Alberto Díaz y Jaime Fernández trabajan para recuperarse de sus respectivas lesiones, en un estadio distinto cada uno ahora mismo, con los miembros del equipo médico.

Un factor decisivo para recomponer durante la temporada ha sido que las lesiones han importantes han sido de jugadores con la condición de cupo. Díaz, Suárez, ambos con recaídas, y ahora Fernández son jugadores estructuralmente claves pero también está la obligación legal de tener jugadores de formación en el plantel, algo que dificulta enormemente la recomposición. Equipos como Baskonia lo han padecido también con las lesiones de Jayson Granger y Toko Shengelia, ambos jugadores de formación, a lo largo de esta temporada. Es difícil fichar a un cupo de calidad en verano, hacerlo durante la temporada tiene aún más cortapisas. El mercado manda, pero parece complicado que el Unicaja salga a él para reforzarse. Al menos, es la idea que hay hoy en Los Guindos.