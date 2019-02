“Tengo claro mi rol, meter es secundario”

Dragan Milosavljevic vive su segunda Copa del Rey con el Unicaja, aunque a nivel estadístico será probablemente la primera. Tras quedarse sin jugar la pasada campaña ante el Real Madrid en Gran Canaria, el serbio viaja a la capital española con un papel definido, peso en el equipo y en línea ascendente.

"El año pasado me fui muy triste porque la Copa es algo muy grande para todo el mundo, y no jugar contra el Real Madrid... Pero es lo que hay. Ojalá este sí pueda aportar", explicaba resignado el cajista para Málaga Hoy durante la atención a los medios en el Martín Carpena.

Promedia 5.3 puntos, 2.6 rebotes, 1.1 asistencias, 0.5 robos y 4.8 de valoración entre ACB y Eurocup, pero no es la estadística lo que mejor refleja el impacto de Milosavljevic en el juego del Unicaja, particularmente en lo defensivo. Se le pide un paso adelante en ataque, pero no se obsesiona: "Tengo claro mi rol en el equipo. Me gusta jugar grandes partidos, todo el mundo en este equipo es un ganador y nos gusta vivir estos momentos en nuestras carreras. Sinceramente, no me preocupo mucho por estar más o menos acertado o con meter más o menos puntos, es algo secundario en mi caso, no tengo que ganar los partidos así. Hay un montón de cosas aparte que se pueden hacer en un partido para ayudar al equipo".

"Mi papel es el que es: ser enérgico, presionar en defensa... Y estoy contento con ello", continúa Milosavljevic, que recoge el guante de Aleksandar Djordjevic. "Cuando alguien así habla de ti de esa manera es muy reconfortante y motivador", reacciona tras conocer las palabras de su seleccionador, al que define: "Sasha es un gran tipo y un gran entrenador. Es una de las leyendas de Serbia, nos ha dado mucho. Era un ídolo no solo para mí, sino para cualquier jugador serbio. Y cuando trabajas con él siempre infunde respeto porque es una grandísima leyenda. Es genial. Es alguien muy cercano, un buen amigo y te ayuda mucho no solo en la cancha cuando estás con él, también durante la temporada".

Gagi debutó en 2009 con Serbia, aunque fue a partir de la llegada de Djordjevic en 2013 cuando se estabilizó. El Eurobasket de 2015 fue su primer torneo absoluto y en el de 2017, antes de incorporarse al Unicaja, logró la medalla de plata. Siempre estuvo presente en las listas, con los NBA o Euroliga y en las ventanas: "Serbia tiene muchos grandes jugadores y a veces es difícil hacerse un hueco. Yo sé que siempre daré esa energía, que me encargaré de defender y ayudar. Y supongo que Sasha habrá necesitado eso para llevarme".