Roberts y Boatright, a ritmo de R&B

El Unicaja se moverá en esta Copa a ritmo de R&B, de rhythm and blues, de Brian Roberts y Ryan Boatright. Sus iniciales de nombres y apellido se mezclan en un curioso juego de palabras con las del estilo musical surgido de la cultura afroamericana en los años 40 del siglo XX. Extrapolando, el eléctrico Boatright sería el rhythm y el calmado Roberts, el blues.

Desde Illinois y Ohio, al norte de Estados Unidos, llegan los dos bases que, con la ausencia de Alberto Díaz y las ayudas puntuales de Jaime Fernández, serán los encargados de dirigir el juego de los Casimiro en Madrid. Ambos debutan en una fase final de la Copa del Rey, pero no les es desconocida la presión de una competición así. Por ejemplo, Boatright ganó en 2014 la final de la NCAA en el AT&T Stadium de Arlington (Texas) con Connecticut ante Kentucky, con él de pieza esencial en el triunfo de los Huskies. Había casi 100.000 espectadores en las gradas.

Ryan Boatright "El baloncesto es el baloncesto en todo el mundo. Y en España es de gran nivel"

Tanto Boatright como Roberts repiten la expresión big deal. El gran asunto ahora mismo es la Copa. “Es el big deal ahora aquí, se nota la excitación por un gran torneo. Hay que ser competitivos. Un jugador quiere jugar contra los mejores y es lo que quiero hacer ahora”, dice un osado Boatright, que se siente integrado: “Estoy bien, feliz de estar aquí. El equipo juega bien y tenemos buenos resultados en las dos ligas, así que felices. Estoy muy cómodo, no me importa tener diferentes estilos de juego, en cada partido el objetivo de todos es ganar y el mío darle al equipo lo que necesita”.

“Sé que es una semana diferente. No haber jugado antes no te da una idea de cómo de grande es aquí en España en la Copa. Jugué en Alemania y Grecia, pero no es el mismo formato que aquí”, reflexiona Roberts: “En el sistema americano no hay una Copa, no es un formato habitual, sí está la Final Four en la universidad y hay unas eliminatorias, pero es parte de la misma competición. Es como un competitivo All Star. Es un big deal ahora. Estoy expectante”.

Brian Roberts "Intento controlar mis emociones, no es bueno vivir en un tobogán continuo de sensaciones"

Repite Roberts que está ilusionado y excitado, aunque su frío carácter en pista a veces desconcierta. Sonríe el ex jugador del Olympiacos cuando se le cuestiona por esa imperturbabilidad. “No diría que estoy nervioso (risas), pero creo que es bueno, intento controlar mis emociones, no es bueno vivir en un tobogán continuo de sensaciones. Hasta que el partido no está acabado intento mantenerme tranquilo dentro de la excitación de un partido. Hay que mantenerse frío”, explica Roberts, que en ese proceso de adaptación al equipo ha dado un paso adelante en el último mes y medio: “Soy la clase de jugador que antes de tomar decisiones me gusta saber dónde estoy. Me siento cómodo con el rol que tengo y también con el rol del resto de compañeros. Intento cumplirlo. Me siento muy respaldado por compañeros y entrenadores, no ha habido ningún problemas. Ahora sé cómo tengo que jugar con mayor certeza”.

“Estamos jugando muy bien. Tras varias derrotas, ahora estamos jugando muy bien. Vienen ahora meses importantes, con la Copa del Rey y la eliminatoria de la Eurocup. Y hay que jugar mejor”, prosigue Roberts, que piropea a Boatright: “Es una buena adición. Su velocidad y su aceleración rompe defensas, es otro jugador que hace jugar y ayuda al equipo. Ha mostrado en pocos partidos que está en el camino correcto para ayudar”.

Y es que Boatright dice que el baloncesto es igual en todas partes. “La ACB es una mejor liga que en Croacia, en Turquía también era muy buena competición, he jugado en todo el mundo, al más alto nivel en el baloncesto, en la NBA o en la universidad. El baloncesto es el baloncesto en todo el mundo. Y en España es de gran nivel”, sentencia el base de Illinois, una parte del rhythm and blues con el que se mueve el Unicaja para ir a la Copa de Madrid.