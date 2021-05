Nuevos detalles sobre la próxima Eurocup. Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, concedió una entrevista para Rac1 en la que reveló y extendió lo que planea la competición para el nuevo escenario de la competición continental en la que estará Unicaja. Ya se conocían que se reduciría el número de equipos a 20, deja entreabierto cuántos tendrán una permanencia de tres años y descarta los rumores sobre una cancelación del torneo.

"Me he quedado sorprendido al leerlo. Lo que queremos hacer es lo contrario", manifestaba sobre la posibilidad de cancelar la Eurocup en los próximos años, algo que descartó: "Haremos un cambio radical en la Eurocup para integrarla en el concepto de Euroliga. Por ejemplo, estamos pensando que la final de la Eurocup se pueda jugar en el fin de semana de la Final Four. Por tanto, se hará y lo que haremos es cambiarla en un sentido radical y no tiene nada que ver con cancelar la Eurocup".

Bertomeu confirma que definitivamente se desligarán de FIBA: "Visto que el ranking deportivo la FIBA lo ha dinamitado con la creación de la Champions League, hemos dejado de insistir en ese concepto y lo que queremos es centrarnos en 20 clubes que en el futuro quieran estar en la élite del baloncesto europeo". Además, no determina a cuántos clubes se les ofrecerá un contrato de vigencia de tres temporada en la competición, hay dudas con algunos de ellos: "De estos 20 clubes, algunos están más desarrollados y les hemos ofrecido tres años y los demás los escogeremos año a año. En estos momentos, estamos trabajando en decidir cuántos clubes tendrán contrato por tres años, que serán 13, 14 ó 15, con un vínculo plurianual, mientras que los demás irán año a año".

Valencia, Joventut y Unicaja son en principio los tres clubes a los que se le ofrecerá una plaza por tres temporadas y no cierra la puerta a otros clubes como Andorra y Gran Canaria para un contrato año a año: "Estamos pensando en clubes como Joventut, Unicaja, Andorra o Gran Canaria, en nuestra esfera siempre. No seguimos el ranking porque desde 2017 no tiene ningún sentido con la Champions League, una vez se crea cada club decide ir a la derecha o la izquierda. Debe tenerlo claro el aficionado".

El CEO de la Euroliga manifestó la incertidumbre que generó los primeros meses de competición con los desplazamientos así como la incongruencia con el aforo en España: "En noviembre hubo un momento crítico, creíamos que lo más difícil iba a ser el desplazamiento entre países y lo llevamos bien, pero lo más difícil fue los positivos dentro de los equipos. Con el público había cosas que en España no entendíamos, como que hubiera gente en el WiZink Center en la Copa de fútbol sala y días después no podía haberla en un partido de Euroliga. O balonmano y fútbol sala con público en el Palau Blaugrana y tampoco en el baloncesto".

"Todos los sectores, la cultura, la música y los editoriales, han cambiado, pero el deporte se rige aún por los principios tras la II Guerra Mundial. Se apela a unos valores y tradiciones sin ir a más allá. Se debería de reflexionar tras 80 años de un modelo que funciona revisarlo. Si la pregunta es si las ligas deben estar cerradas o abiertas, deben estar siempre abiertas, lo único que pienso es que no deben estar abiertas a los resultados de una temporada concreta. Si alguien hace las cosas bien y mejora durante años tendrá un proyecto viable y serio. Es lo que pienso", era el análisis reflexivo con el que cerraba Bertomeu.