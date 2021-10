Cole sabe domar al Barça

“En estos partidos no hace falta motivar al jugador, no hace falta decir nada”, decía esta semana Juanma Rodríguez en su visita a Zona Verde. El director deportivo cajista verbalizaba lo que se piensa, que contra rivales como el Barcelona no hace falta despertar instintos en los jugadores. El ejemplo de los cuartos de final de Copa del año pasado está ahí, se hizo el mejor partido del año, de largo, aunque se acabó con derrota finalmente.

Pocos partidos perdió el Barcelona el año pasado, en una temporada en la que se quedó a una victoria de un histórico triplete Copa-Euroliga-Liga. Faltó la del medio, tras aquella final ante el Efes que se le escapó. Pero en la temporada regular sí tuvo alguna derrota, en un calendario tremendo como el que afrontan los clubes más potentes. Y dos de ellas fueron ante el Asvel, el equipo en el que militaba la temporada pasada Norris Cole.Resultaron sorprendentes los dos tropiezos culés ante el equipo presidido y entrenado por los Parker. Y el ahora jugador del Unicaja tuvo un papel fundamental en ambos. En el partido de ida, en el Astroballe de Lyon, el equipo francés venció por 80-68, con cierta autoridad. Aquel día, Cole metió 14 puntos (2/8 en tiros de dos, 2/5 en triples y 4/4 en libres), con cuatro asistencias y cuatro rebotes. En la vuelta, en el Palau Blaugrana, de nuevo sorprendieron los galos venciendo por 69-76. En esta ocasión, el doble campeón de la NBA acabó con 21 puntos (3/7 en tiros de dos, 3/4 en triples y 6/6 en libres), cuatro asistencias y dos rebotes, con cinco pérdidas, para 19 de valoración.

El fichaje de Norris Cole, a mediados de agosto cuando se le encontraron problemas de cadera a Marco Spissu que desaconsejaron su contratación, aunque esté jugando sin problemas hasta ahora en Kazán en la Euroliga, tiene su razón seguramente en partidos como el que este domingo afronta el Unicaja. Uno de los rivales más poderosos de Europa, hay para quien el que más, debe sacar la mejor versión del exterior de Ohio. El año pasado domó al Barça dos veces.