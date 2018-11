10 puntos más sin Alberto

No es el mejor jugador, ni el más decisivo. Pero probablemente sea el más importante de la plantilla del Unicaja. La ausencia de Alberto Díaz hace cojear al equipo malagueño, por más que hasta ahora se haya repuesto de manera admirable a su baja. Suelen referir los entrenadores que una ausencia corta es solapada por un plus de los compañeros, que dan un poco más para reparar esa falta. Pero conforme pasan los partidos se van viendo las costuras, que saltan porque ya no se llega al mismo lugar.

Alberto Díaz se lesionó en Bar, el miércoles 17 de octubre. Le queda aún un trecho de recuperación importante, debería volver tras el parón para los partidos de las selecciones en la próxima ventana (no hay duelos oficiales entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre). Con él, el balance era de 5-2 y sin él, de 4-1. La de Burgos fue la primera derrota. Con ese guarismo parece que se está llevando bien la baja del malagueño. Pero rascando se observa que hay algunos datos aún más significativos.

La muestra de partidos es baja y puede no ser totalmente fiable, pero sí ratifica la sensación de que sin Alberto Díaz el Unicaja es menos sólido defensivamente. Con él, el Unicaja recibía 78 puntos por partido en los siete encuentros en que participó. Aumenta a 88.2 en los cinco que se han jugado desde que se rompió en tierras montenegrinas. Es decir, más de 10 puntos más en este periodo de ausencia del canterano de Los Guindos. No ha habido partido en el que se haya recibido menos de 80 puntos, aunque en 40 minutos el Unics se quedó en 70. Fue un partido en el que se ofreció un gran nivel defensivo colectivo. A la inversa, también se ha anotado más, aunque no de manera tan contundente. 87 con él y 92 sin su concurso.

Quedan varios partidos más sin Alberto Díaz. Era algo previsible que descendiera el nivel defensivo sin él. Es quien marca el diapasón cuando se trata de impedir al rival anotar. Está catalogado por los rivales como uno de los mejores defensores exteriores de la Liga Endesa y en la Euroliga dio muestras el año pasado, conforme avanzó la competición, de que también podía ser decisivo en esa faceta con los mejores jugadores del continente. “Bulldog Alberto”, le llamaba cariñosamente en estas páginas Jamar Smith antes de jugar contra el Unicaja hace un par de semanas con el Unics, su actual equipo, cuando se refería a aquella final de Eurocup en Valencia en la que ambos fueron protagonistas destacados para que el grupo dirigido por Joan Plaza levantara el título.

El 9-3 de balance tras 12 partidos es excelente, un 75% de victorias también garantiza éxitos

“Ganamos o perdemos, pero siempre lucharemos. Se nos cortó la racha. Ahora a construir otra... ¡Seguimos!”, decía ayer a través de las redes sociales Carlos Suárez, otra de las piezas esenciales en el entramado defensivo de Luis Casimiro. El capitán fue de los más destacados en Burgos, donde intentó tirar del equipo, también en uno de los campos en los que no suele brillar como es la anotación. Queda la duda de si este Unicaja es lo suficientemente duro, sobre todo en el aspecto físico porque mentalmente está mostrando una gran predisposición y actitud en este arranque, cuando la competición vaya creciendo en exigencia y dureza.

La de Burgos es una derrota tras siete victorias, secuencia que se firmaría con sangre de aquí a final de temporada porque eso supondría ganarlo todo. El 9-3 de balance tras 12 partidos es excelente, un 75% de victorias también garantiza éxitos aunque lo normal es que descienda con el paso de la campaña. Vendrán también más percances físicos como el que ahora padece Alberto Díaz y habrá que lidiar con ellos. Se decidió no salir al mercado cuando se lesionó el malagueño, se confía en la profundidad y polivalencia de la plantilla. Aunque, claro, se echan en falta las características del base malagueño.