El Unicaja y Guillermo del Pino, premiados en la Gala del Baloncesto Andaluz

Con motivo del final de temporada, las federaciones territoriales hacen sus típicas galas conmemorativas para despedirlas y tienden a dar bastantes reconocimientos por los méritos de sus equipos o sus jugadores durante el curso y la Federación Andaluza de Baloncesto no iba a ser menos y ya ha tenido lugar su gala en la que el Unicaja ha sido completamente protagonista tras una gran campaña.

La entidad de la Costa del Sol recibió en el Patio de Luces de la Diputación de Almería un galardón con motivo de la conquista de la pasada edición de la Basketball Champions League como parte esta nueva edición de la Gala del Baloncesto Andaluz.

Además de esto, una de las joyas de la cantera de Los Guindos, Guillermo del Pino, por su gran labor defendiendo los colores de la selección española con la categoría sub 16 al proclamarse como campeón de Europa y ser designado como jugador más valorado del torneo en cuestión. Sin embargo, no pudo recoger el premio, puesto que se encuentra en la preparación del Mundial con el combinado nacional sub 17, que se está llevando a cabo en Estambul (Turquía) y, como consecuencia, subió al escenario el gerente Francisco Sáez en su nombre.

Además de estos, ha habido varios premiados más. El resto de galardonados son: