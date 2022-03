Ibon, sobre Cameron: "Tiene que aterrizar"

Cameron Oliver no tuvo el debut soñado con el Unicaja, y no precisamente por el resultado final, con derrota ante el UCAM Murcia. El último fichaje cajista dispuso tan sólo de poco menos de dos minutos sobre su nuevo parqué en los que se le vio bastante perdido y desorientado.

“Llegó el miércoles, estuvo un día casi en el hospital, no podíamos pedirle gran cosa”, explicaba Ibon Navarro en rueda de prensa tras el partido, consciente de que no estaba en su mejor momento físico y que aún tiene que pasar por el proceso de adaptación tanto al club, compañeros y la competición española.

“Viene de un baloncesto diferente y tiene que aterrizar”, añadía y comentaba que no espera que él sea la panacea para solventar el déficit físico de la plantilla, sino que debe ser algo coral: “Un jugador no va a cambiar el nivel físico, tenemos que dar un poco más todos. A veces es cuestión de estar concentrados y estar activos. Hemos mejorado mucho pero no podemos hacerlos más rápidos y grandes, sino que con lo que tenemos debemos hacerlo mejor”.