El Unicaja Mijas no tuvo opción en Badalona (74-52)

Se acerca el final de este primer curso del Unicaja Mijas en la LF Challenge, con la permanencia un año más certificada y sin opciones de playoff. Sin nada en juego, sufrió una desconexión el equipo malagueño que condicionó el resto del partido. Un parcial inicial de 23-3 resultó una montaña prácticamente imposible de escalar ante un Joventut que está en plena lucha por lograr el ascenso.

Le daba la vuelta a los parciales en el segundo (17-18) y tercer (16-19) cuarto el cuadro dirigido por Jesús Lázaro, pero la rémora de los primeros compases del encuentro seguía ahí. Llegó a colocarse incluso a 12 puntos de desventaja tras el paso por vestuarios, pero reaccionaba La Penya con un tiempo muerto antes de que pudiera reducir más la diferencia el Unicaja Mijas.

Ya en el último cuarto volvió a apretar el conjunto local, guiadas por los 17 tantos de Dembele, mientras que volvía a cerrarse el aro para las de verde y morado (18-12). Intercambio final de canastas que se tradujo en una amplía victoria del Joventut en un mal día del Unicaja Mijas sin nada en juego (74-52). La mejor de las nuestras fue Bojana Stevanovic con 9 puntos y cinco rebotes, también los 11 tantos de Salomé García y los 13 rebotes de Akillah Bethel.

Plaza visita a Sabonis en Sacramento

Visita especial la que ha tenido Domantas Sabonis en Sacramento, en la cresta de la ola en la NBA y pulverizando récords. Joan Plaza ha viajado a la capital californiana para "recordar viejos tiempos", según decía el catalán en su cuenta de Twitter, que acompañaba a una fotografía simbólica. Fue Plaza el que introdujo a Sabonis en el primer equipo del Unicaja en 2013, coincidiendo con su llegada a Los Guindos y un Sabonis todavía en etapa júnior. Se podría decir que fue ese entrenador que dio el paso. "He tenido la suerte de aprender mucho de un muy buen entrenador como Joan Plaza, que creyó en mí y me dio un montón de tiempo de juego. Inicialmente, el pensamiento es que jugaría poco, pero fue pasando la temporada y tuve la oportunidad de recibir más y más minutos. El año en Málaga me ha ayudado a mejorar el juego, aprendí mucho de los jugadores profesionales y sólo tengo puedo darle las gracias, al Unicaja y a Plaza", explicaba Sabonis en 2014, momento en el que se marchó del club, destino Gonzaga, y apuntando a Plaza. 54 partidos jugaría en esa temporada 13/14, entre ACB y Euroliga y unos diez minutos de media, imprescindible en su crecimiento. Una década después, es una figura planetaria.