Rincón de la Victoria, capital del baloncesto base andaluz

El mejor baloncesto junior de Andalucía se podrá ver esta semana en Rincón de la Victoria. El Pabellón Rubén Ruzafa y las instalaciones de Novaschool son la sede hasta el próximo Domingo de Ramos del Campeonato de Andalucía junior masculino. Ya en 2017 acogió la localidad axárquica el evento y repite dos años después, con la participación del Unicaja y del equipo local, un Novaschool que sueña con escoltar al equipo cajista y al Betis para acudir al Campeonato de España. Ambos obtuvieron su plaza en la Final Four malagueña.

El Novaschool comienza su andadura en su pabellón ante el CB Almería este martes (13:00) y después se medirá al Ciudad de Huelva el miércoles (12:00) y al Gymnástica de El Puerto de Santa María (11:30) el jueves. El Unicaja, mientras, jugará sus partidos en el Rubén Ruzafa. Empezará ante el CB Coria (19:00), seguirá ante el GMASB granadino (18:00) y cerrará ante el Linense (11:30) el jueves.

El Unicaja parte, como debe, como uno de los favoritos junto al Betis. Se ha enfrentado dos veces al equipo sevillano esta temporada, en el Torneo de Linares y en Málaga en la Liga EBA, y las dos veces cayó el equipo de Germán Gabriel. No debería tener problemas para llegar a la final un equipo que ha ido mejorando durante la temporada. Pasó un tramo complicado de octubre a enero, con apenas un par de victorias en la Liga EBA, pero se ha rehecho en los dos últimos meses y ha competido mejor.

En EBA se ha jugado con Morgan Stilma, que ya es senior y no podrá estar en Rincón. Alessandro Scariolo (11.7 puntos, 3.7 rebotes y 2.3 asistencias) está siendo el jugador más regular en la temporada en Liga EBA. Pablo Sánchez y Lucas Muñoz han debutado en la ACB esta temporada y los pivots Ismael Tamba (7.4 puntos, 5.6 rebotes) y Matheus Maciel (7.4 puntos y 5.7 rebotes) deben dar un salto adelante sin Morgan. Pablo Sánchez y Javi Rodríguez han tenido problemas físicos en las últimas semanas, aunque se espera que puedan jugar.

Por su parte, el Novaschool llega con el refuerzo de haber superado a Estepona y El Palo en la Final Four malagueña para obtener la plaza. Además, el estímulo de jugar en casa es un plus para los chicos de Julio Soler. Ya ha participado en algún Campeonato de España el club axárquico, otro foco en la provincia donde se trabaja bien la cantera. Varios jugadores que pasaron por Los Guindos como Paco Montiel, Roberto Merino o Nacho Folgueiras integran un equipo que tiene potencial para estar en las semifinales, aunque el camino no será sencillo.