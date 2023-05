Unicaja y Telekom Bonn: Guerra de números

Unicaja, Telekom Bonn y Lenovo Tenerife son los equipos que han dominado la BCL hasta la Final Four, un trío inamovible, sin fisuras desde septiembre, donde se ha acoplado a esa mesa un Hapoel de Jerusalén que también intimida. Esta Final Four tiene ese extra, que el cartel es inmejorable, ninguna ausencia chocante. El dominio de estos equipos se ve reflejado en las estadísticas conjuntas, no son siempre definitivas en el baloncesto, pero sirven para orientar quiénes están por encima del resto, suscribiendo que efectivamente tanto lo de Ibon Navarro como los de Tuomas Iisalo, en cierta medida Lenovo, están en otro nivel. Ha publicado la BCL en las últimas horas un análisis de esa guerra de números, donde se resaltan los guarismos de malagueños y alemanes.

En la eficiencia ofensiva, puntos por cada 100 posesiones, el Unicaja es el líder con una media de 116.3 puntos, seguido del Bonn con 116.02; los más poderosos en el ataque, estadística avanzada que resume el balance en la canasta contraria. Mientras que en la eficiencia defensiva, los tantos recibidos en esa misma cantidad, el mejor colocado en esta Final Four es el Hapoel de Jerusalén, 100.64 puntos encajados, el único que supera al Unicaja, con 100.79 en los de Ibon Navarro, 102.68 en la cuenta de Lenovo Tenerife, el Bonn por su parte es el séptimo en esta estadística, 104.3 para la máquina de Iisalo.

El Net Rating, la diferencia de puntos que consigue ante tu rival por cada 100 posesiones, el Unicaja es el rey absoluto (15.51), Lenovo Tenerife segundo, con 12.58, y el Bonn es tercero, en un 11.72. Otra estadística avanzada ilustrativa es el porcentaje de victorias, un 86,7% para los alemanes, por un 85,7% para el Unicaja, ambos son los mejores de esta BCL. En apartados más específicos, el Unicaja es el mejor en asistencias de esta Final Four (20.79 por partido) y en rebotes defensivos, una de las claves en las semifinales (el 76.6% de las capturas en su canasta). Sin embargo, el Bonn es un gran equipo en el rebote ofensivo, hasta un 37.5% de las situaciones que se producen en un partido.

Donde sí hay una gran diferencia es en el líder de ambos equipos, sí que mantienen ambos ese paralelismo de una plantilla larga, versátil y donde la mayoría de jugadores tienen una cuota de responsabilidad media, pero en el caso de los alemanes un líder resaltado como TJ Shorts, con unos promedios de 18.7 puntos y 7.1 asistencias, números que está muy por encima del mejor en el Unicaja, que según los registros es David Kravish: 11.6 puntos, 5.3 rebotes y 15.4 de valoración; mientras que Brizuela es el máximo anotador, con 13.1 por partido.