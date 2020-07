Una campaña de abonos congelada en el Unicaja

El último partido que el Unicaja disputó en el Martín Carpena fue el 1 de marzo, un encuentro de temporada regular ante el Real Madrid, reedición de la final de Copa de un par de semanas antes. ¿Cuándo será el siguiente? Debería ser en septiembre, en el inicio de la Liga Endesa 2020/21. La gran duda es de si podrá ser con público o no.

La cuestión de los abonados es algo que tiene en vilo a los clubes de la ACB, en general a los de todos los deportes. Esta semana pasada se culminó en el Carpena la celebración de la fase final de la liga de fútbol sala y la fase de ascenso, en la que el BeSoccer UMA Antequera consiguió regresar a la élite, en lo que fue también un buen ensayo sobre cómo ejecutar los protocolos de precaución del coronavirus en la instalación malagueña, que servirá para los partidos del Unicaja. Poco a poco se empiezan a abrir las competiciones deportivas al público, como se vio en el Desafío Nerja 2020 de atletismo. Pero ante la consulta de clubes de fútbol sobre la intención de abrir sus gradas, el CSD se mostró taxativo en lo que respecta a la temporada actual.

Otro cantar será la siguiente campaña. El pasado miércoles acabó el plazo para que los abonados del Unicaja escogieran entre las tres opciones que ofreció el club. La primera opción era la devolución del importe correspondiente al 20% del precio de su abono de la temporada 2019/2020. La segunda fue la creación de un monedero virtual en el que se le hará un ingreso de la cantidad correspondiente al 20% del precio de su abono de esta temporada, para gastar durante las dos próximas campañas. Y la tercera es la renuncia a la devolución, que tenía una explicación más amplia. Durante dos temporadas, entraría al exclusivo club de abonados Siempre te llevo conmigo, con el que tendía una seria de ventajas, entre ellas la preferencia para asistir a partidos si existiera limitación de espacio.

Varios clubes de ACB han abierto sus campañas de abonos para la temporada 2020/21 con normalidad. El Unicaja no la ha lanzado aún por varios motivos. Desde que no se sabe el número de partidos (el formato de la Liga Endesa puede cambiar si se aumenta el número de equipos, puede variar hasta en cuatro/cinco encuentros) hasta la citada incertidumbre sobre la asistencia de público, más allá de cómo se desarrollará la Eurocup con las diferentes situaciones que hay en los países por la distinta situación de la pandemia. Una vez acabe el fútbol (el comienzo de la temporada próxima se vislumbra parejo a la de la ACB en fecha), locomotora del deporte profesional en este país, se podrá tejer un plan más nítido sobre el baloncesto. Pero, claro, esto rige a nivel nacional. En competiciones continentales no hay un protocolo concreto ahora mismo. Quedan tres meses para el inicio de la Eurocup y este viernes 10 de julio se celebra el sorteo. Será un acto telemático, no presencial. Y no se adivinan soluciones concretas ya. El formato de competición es el mismo, pero a tres meses vista es complicado anunciar medidas.

Así es que la idea del club es esperar a que haya un panorama mínimamente fiable, dentro de la volatilidad, al menos en números de partidos mínimos entre las dos competiciones, para anunciar cuáles son los precios de los abonos de la próxima temporada. Actualmente se está en proceso de recuento de las opciones que han elegido los en torno a 7.000 abonados de la entidad. Es alto el número que no ha elegido opción de manera explícita. Será una temporada complicada, se darán facilidades a los que tienen problemas económicos acreditados y se apelará a la fidelidad y al "compromiso" de los aficionados, como expresaba el presidente, Eduardo García, el pasado viernes en el acto de renovación de Luis Casimiro.