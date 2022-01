El Unicaja sale del grupo de clubes que aún no había fichado

El Unicaja pegó un fuerte acelerón en los últimos días para lograr cerrar el fichaje de Devin Williams y así reforzar una posición que se consideraba clave como el juego interior. Hubo dudas y se demoró la decisión ya que desde meses atrás se tiene la certeza de que hace falta un refuerzo ahí, pero no se había dado el paso para cerrarlo. Bien es cierto que el mercado no ofrecía grandes garantías, aunque no puede ser excusa cuando a tu alrededor todos están fichando.

El Unicaja era uno de los cuatro clubes que hasta este sábado aún no ficharon en lo que va de curso. Los otros 14 sí que salieron al mercado y pescaron por diferentes circunstancias. Ya son 15. Los hay más dinamizadores como el Coosur Real Betis, el Surne Bilbao Básket o el Hereda San Pablo Burgos. También sumaron más potencial los dos primeros. El Real Madrid trajo de vuelta a Gaby Deck y el Barcelona a Dante Exum. El Baxi Manresa, tercero en este contexto de partidos aplazados, también oficializó el regreso de Juampi Vaulet. Pero hubo tres que no se movieron:el Joventut, el UCAM Murcia y el Valencia Básket.

Hay una razón obvia entre esos tres equipos y es que están completando una temporada muy buena. Especialmente los murcianos, que marchan quintos y se acercan a la Copa del Rey. También la Penya, que estaba tercera antes de este carrusel de suspensiones por la pandemia. No era el caso de los malagueños, en undécimo lugar. Ni la de un fichaje ni la del entrenador, donde también hubo muchos movimientos.