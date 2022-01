Cambios en la BCL: el Cluj, primer rival

La Basketball Champions League ha reestructurado el Round of 16 después de que aún haya dos eliminatorias del play in incompletas por problemas de COVID-19. Una de ellas afecta directamente al Unicaja, que espera rival para el Grupo K entre el Hapoel Jerusalem y el Prometey. El equipo malagueño comenzará la siguiente fase el martes en el Carpena a las 20:30 horas, y no el miércoles como estaba previsto en un principio. También hay cambio en el rival, que será el Cluj Napoca rumano. La segunda, también en Málaga, será para el 2 de febrero, a las 20:30, frente al Filou Oostende. La primera salida será a Israel o Ucrania, dependiendo del ganador.

Calendario completo Round of 16

Jornada 1: Unicaja- Cluj Napoca (martes 25 de enero, 20:30)

Jornada 2: Unicaja-Filou Oostende (miércoles 2 de febrero, 20:30)

Jornada 3: Hapoel Bank Yahav Jerusalem/BC Prometey - Unicaja (martes 8 de febrero, horario por determinar)

Jornada 4: Cluj Napoca - Unicaja (martes 8 de marzo, 18:30)

Jornada 5: Filou Oostende - Unicaja (miércoles 16 de marzo, 20:00)

Jornada 6: Unicaja -Hapoel Bank Yahav Jerusalem/BC Prometey (martes 22 de marzo, horario por determinar)