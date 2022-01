Jaime Fernández, una renovación parada

Va a ser un verano importante en el Unicaja, con el que acaban contrato en unos meses jugadores capitales en este proyecto. Y habrá que tomar decisiones, en el que será la primera gran ventana de Juanma Rodríguez al frente. Uno de los que termina vínculo es Jaime Fernández, un hombre importante en el equipo malagueño. Ha perdido peso en los últimos meses en la rotación de Katsikaris, que ha puesto por delante a Cole o Brizuela. Y en Los Guindos habrá qué estudiar cómo acometer esta operación, si es que se decide renovar al madrileño. El internacional español es un jugador con mercado y no tendría problemas en encontrar destino, aunque bien es cierto que sus emolumentos en Málaga son altos.

De momento no hay movimiento en este sentido. El conjunto cajista está trabajando en la incorporación de un pívot y es previsible que comience a tratar estos asuntos en las próximas semanas. El reloj ya va en contra, aunque habrá que ver qué estrategia sigue ahora con Antonio Jesús López Nieto en la cúspide. "De momento no hay nada. Estamos todos centrados en este año, en retomar esa senda de victorias que queremos. De momento no he hablado nada con el club, ni el club ha hablado conmigo, ni nada de nada", aseguraba Jaime en una entrevista en Ser Deportivos Málaga. Semanas atrás, en la misma radio, sí hablaba de sus ganas de quedarse: "Estoy contento en Málaga, enamorado de Málaga y del Unicaja. Veremos a ver si el club también está contento conmigo".

No quiere descentrarse el exterior en estos meses. "Estoy centrado en este año. Mi agente Quique Villalobos es una persona bastante discreta y sabe de mis intenciones. Sabe que estoy centrado en el día a día, en mi equipo y no quiero que nada me distraiga lo más mínimo. Sabe que no tiene porqué darme información de nada. No sé absolutamente nada", contaba, mientras también se desmarcaba sobre la probable llegada de un pívot: "No estoy centrado en eso, no me compete. Si piensan que nos falta un pívot y quieren traerlo, cualquier posición que quiera ayudar siempre es bueno. Si aciertan y traen un buen fichaje, alguien que nos pueda ayudar, será bienvenido. Si no, los que estamos a seguir tirando del barco y a seguir sumando. Hay que darlo todo con lo que hay".

El madrileño pasó el virus y ahora, como la plantilla, el objetivo es volver a ponerse en ritmo competitivo. "Ya recuperado del COVID-19, volviendo a empezar. Cuesta coger la forma que he perdido. No tuve prácticamente ningún síntoma. No tuve fiebre. He estado intentando entrenar, no puedo estar cinco días parado. Me cuesta mucho ganar y me es muy fácil perderlo. He estado entrenando en casa con el preparador físico", afirmaba.

"Hasta que no sea matemático no me gustaría calificarlo, pero sería un poco decepcionante. Era ilusionante en Granada, que son vecinos, y es un torneo especial y precioso. Es espectacular. Un año que está muy complicado, muy difícil. Un poco decepcionante para todos. Está claro que no hemos hecho las cosas bien. Vamos a intentar solventarlo para llegar al play off", decía sobre la posibilidad de no estar en la Copa de Granada, mientras hacía balance de la temporada: "Está siendo una temporada diferente. Es cierto que estamos compitiendo casi todos los partidos, pero no nos da para ganar todo lo que nos gustaría. Los jugadores y los entrenadores intentamos dar el máximo, pero a veces las cosas no salen. Hemos tenido 2/3 derrotas por poco margen que nos han herido bastante, nos hicieron bastante daño, y otros partidos que no fueron para nada buenos".

Jaime Fernández aseguraba que hay propósito de enmienda en el vestuario. "Estamos en la senda para cambiar esta dinámica que tenemos. Estamos con la ilusión del play off y la BCL, que podemos fallar en nuestro primer objetivo. Como jugador me centro en el día, en el trabajo y en lo que me pide mi entrenador", terminaba: "La actitud es de ganar, pero a veces no das el máximo y no sabes porqué. A veces las cosas no funcionan. Somos conscientes de ello y a centrarnos en hacer las cosas bien, tener la mejor actitud posible y el mayor deseo. Lo hablamos en el vestuario entre nosotros que perder se puede perder, lo que no se puede es que parezca que haya falta de actitud. Eso es lo que no queremos. Hay que dar el máximo, centrarse en el día a día y a darlo todo".