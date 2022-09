El Unicaja repite con la campaña "Nuestra provincia juega"

El Unicaja vuelve a lanzar la campaña ‘Nuestra provincia juega’, una campaña de promoción que pretende compilar todo el apoyo de la provincia de Málaga. El objetivo es que los distintos municipios de Málaga puedan vivir los partidos del equipo y ambas partes se beneficien de la vinculación entre club y provincia.

La campaña se inició la pasada temporada y todos los municipios de esa edición repiten en el curso que está por comenzar: Estepona, Nerja, Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Marbella, además de Mijas y Torrox, quienes se incorporaron después de las primeras jornadas. A ellos se les une Torremolinos para sumar un total de 11 municipios, a los que se les dedicaran partidos en el Carpena a lo largo del año baloncestístico.

Antonio López Nieto, presidente de la entidad cajista, valoró positivamente la renovación de la campaña, explicando que la vinculación con la provincia es un "pilar fundamental en nuestra estructura, no solo deportiva sino también sentimental y de afluencia de cariño al Unicaja". "Este año hemos incorporado Torremolinos a los municipios que teníamos, estamos ya en 11 municipios. No hemos podido llegar al doce porque no hay partidos suficientes con los otros patrocinios que tenemos ya cerrados. Para nosotros es muy especial toda la temporada, pero en concreto vamos a dedicar a nuestra provincia la Ronda de Clasificación de la BCL", explicó sobre el torneo que arranca en apenas una semana.

"Para nosotros es básico en el desarrollo de la temporada y vamos a arbitrar fórmulas para que los ciudadanos de estos municipios y de otros puedan asistir el día 23 y 25 al igual que nuestros abonados para que el equipo tenga el calor y color que necesita para no poder fallar", a lo que añadió que para los municipios es muy beneficioso ya que "los partidos de la BCL van a ser retransmitidos en abierto a nivel nacional por Gol Play".

De los detalles de la campaña, comentó que se trata de la misma estructura llevada a cabo la pasada temporada. "Cada partido está dedicado a un municipio, en el exterior del Carpena hay una Fan Zone desde dos horas antes de cada partido, disponen de entradas para sus vecinos y en el videomarcador central se proyectan imágenes a lo largo del encuentro", dijo.

"Nosotros también acudimos con nuestros jugadores a los campus, tertulias y peñas que queremos crear de baloncesto en la provincia y ellos lo agradecen mucho. También aprovechamos esa sinergia para continuar el trabajo con los colegios, que van a visitar entrenamientos, van a conocer las entrañas del Carpena y del club. Es una manera de vincularlo hacia el futuro. Algunos de los chavales que visitaron así el pabellón la pasada campaña ahora son abonados. Al final es una de las pretensiones de esta vinculación que tenemos con los pueblos y las provincias", expresó acerca de los beneficios mutuos y repercusión que tuvieron las acciones llevadas a cabo en el último año.