El Unicaja respira: Tyson Carter entrena y apunta al Manresa

En un inicio de semana accidentado, al confirmarse la baja de Jonathan Barreiro para las próximas diez semanas, el Unicaja compensa ese revés con el regreso de Tyson Carter al trabajo. Baja en Miribilla por unos problemas en la rodilla derecha que regresaron, Ibon Navarro optó por la medida conservadora y otorgarle reposo, a la espera de cómo iba evolucionando la articulación y si el de Misisipi podía arrancar la semana con normalidad. Ya el Unicaja era moderadamente en el regreso de Bilbao. Uno más en el entrenamiento de este martes, lo que supone la vuelta al trabajo tras la jornada de descanso del lunes. Al mismo ritmo de sus compañeros y haciéndose hueco para el Unicaja-BAXI Manresa del fin de semana, vuelta al Carpena que supone un nuevo comienzo en la temporada para los malagueños.

Se mirará con atención a esa rodilla en las próximas fechas. Problemas menores que de momento no le obligan a parar. Si el partido de Bilbao hubiese sido trascendente, Carter habría forzado, pero había riesgo de agravarse. Y el Unicaja ahora no se encuentra en un marco de forzar, más con la baja confirmada de Barreiro, que obligará a la plantilla a apretar las tuercas. La misma rodilla que le generó dolor hace un par de semanas, antes del Unicaja-Peristeri en el Palacio; habrá cuidados y mimos para que no se convierta en un hecho crónico. Sin duda una gran noticia para el cuerpo técnico malagueño.

La plantilla trabajó en Los Guindos, aún con el Carpena en fase de desmontar todo lo relacionado con la Davis. Sin Alberto Díaz y Tyler Kalinoski, afectados por un proceso vírico. Pasaron mala noche y el staff malagueño decidió que descansaran. Si todo sigue su curso, deberían regresar el jueves, justo cuando el equipo se reencontrará con el Palacio.

Entradas a la venta para la 2ª vuelta

Conseguir entradas para un partido del Unicaja en el Carpena es misión compleja, tendencia asentada de bordear el lleno desde que arrancó la temporada. Como es habitual por estas fechas, el club pone a la venta las localidades para la segunda vuelta, solo para los partidos de Liga Endesa, y una página web del Unicaja que se irá actualizando si el equipo malagueño va dando pasos en BCL, con una clasificación para el Round of 16 que está bien atada, pero todavía sin certificar. Habrá rivales de entidad en el Palacio en esa segunda vuelta de la competición.

Los partidos que salen ahora a la venta son los siguientes: