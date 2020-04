El Unicaja seguirá cobrando los abonos y estudia cómo compensarlo

El Unicaja ha comunicado a sus abonados que seguirá cobrando las mensualidades pendientes en el pago aplazado y que busca una solución para compensarles una vez se conozcan los siguientes pasos en las competiciones. Se estudia cómo compensar la próxima temporada por los partidos a los que no se podrá asistir esta temporada. Siete partidos de temporada regular de la ACB más los play off de la Eurocup y el hipotético de la Liga Endesa quedaban pendientes por jugar y no se completarán en el formato normal. Sí se habían disputado 18 encuentros, 10 de ACB y ocho de Eurocup. O sea, quedaba mínimo un cuarto de los partidos.

El club mandó un mail a sus abonados para comunicarle su decisión de seguir pasando los recibos. Ha generado controversia entre los aficionados cajistas la medida, como se ha podido pulsar por las redes sociales. El club aguarda a que se clarifique cómo podrán ser los partidos de la próxima temporada para poner en pie una fórmula concreta. Pero no hay certeza de cuándo podrá ir público y es probable que no pueda acudir la totalidad del aforo sino una parte restringida.

Es una coyuntura delicada. El ingreso por abonados del Unicaja es más del 20% del presupuesto de la temporada y es algo que está contabilizado en el balance a principios de temporada para afrontar los gastos. Una situación así no se había vivido antes. Es por ello que hay que improvisar una solución.

Esta es la carta dirigida a los abonados:

"Esperamos que en el momento de recibir esta comunicación te encuentres bien y esta crisis que estamos viviendo haya afectado lo menos posible a tu hogar, tu familia o tus amigos.

Son tiempos difíciles para todos y, en nuestro caso particular, nos hemos visto envueltos en una situación inesperada e inaudita que ha paralizado la actividad ordinaria del Club tanto deportiva como comercial aunque los jugadores, técnicos y resto de personal del club seguimos trabajando desde casa con más ilusión que nunca.

Siempre queremos estar a vuestro lado y por eso somos uno de los dos únicos clubes de la Liga Endesa que facilita el pago del abono hasta en 12 mensualidades, sin intereses, para que sea lo más cómodo posible y que el abono del Unicaja no sea una carga sino un motivo de diversión. Queremos que entendáis que este pago aplazado no es una suscripción a un servicio mensual ni está asociada a un número determinado de partidos. Es una ventaja más que ofrecemos a nuestros aficionados cuando la mayoría de los clubes cobran el importe íntegro del abono a principio de cada temporada o en muy pocos plazos. Hay que tener en cuenta también que existen abonados que ya han pagado íntegramente su abono.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los recibos de aquellos que tengan el pago aplazado se seguirán girando hasta su vencimiento. Todo esto contribuirá a que podamos alcanzar los objetivos deportivos que nos propusimos al principio de la temporada.

Por supuesto, seguimos atendiendo a aquellas personas perjudicadas directamente por la situación excepcional derivada del COVID-19, para buscar la mejor solución para ellos y que no se vean aún más afectados.

Por ultimo informaros que estamos estudiando diversas fórmulas que compensen vuestro esfuerzo y compromiso con el club y que esperamos poder concretar pronto, una vez tengamos más certidumbre sobre los escenarios en los que se va a desarrollar la competición. Tened por seguro que en estos momentos necesitamos vuestro apoyo y comprensión de la situación para que todo lo que está pasando afecte lo menos posible a la competitividad del Unicaja, deportiva y económica, de cara al futuro más inmediato.

Como siempre estamos a tu disposición para cualquier cosa que necesites o comentario que quieras hacernos en abonados@unicajabaloncesto.com

Gracias por tu apoyo. Contamos contigo. Todo va a salir bien".