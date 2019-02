Día histórico para Waczysnki

La jornada para los internacionales del Unicaja dejó buenas noticias para los intereses de sus selecciones. Fundamentalmente para Adam Waczynski. Polonia ganó a Croacia (69-77) en Varazdin y consiguió la clasificación para un Mundial por primera vez en más de 50 años. Uruguay’67 fue la última vez en la que el combinado del Este europeo estuvo en una cita mundial (quinta posición). Los Juegos de Moscú’80 fue la última cita universal en la que estuvo Polonia.

Waczynski, capitán de la selección, contribuyó con 10 puntos (1/4 en tiros de dos, 2/6 en triples y 2/3 en libres), cuatro rebotes y una asistencia al triunfo en Croacia que deja a la siempre talentosa selección dálmata fuera de la Copa del Mundo de China. Es uno de los equipos que ha pagado la ausencia de jugadores de Euroliga y NBA.

