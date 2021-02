VÍDEO | Un grupo de aficionados recibe al Unicaja en Vialia

Un grupo de una docena de aficionados estuvo en Vialia en la llegada del Unicaja desde Madrid una vez finalizada su participación en la Copa del Rey, acabada en la prórroga del partido ante el Barcelona. Fue una pequeña representación de la hinchada cajista, que a través de las redes ya había dejado constancia de su orgullo por lo que se había visto en el WiZink Center. Son tiempos sociales difíciles, en los que se debe evitar aglomeraciones y el contacto físico, pero fue una buena muestra de respeto hacia el trabajo de técnicos y jugadores.

Después de que durante la temporada se haya criticado con dureza al equipo, la afición agradeció la imagen que se ofreció en Madrid. Aquí, una muestra de la temperatura en redes sociales.

La última falta sobre Abromaitis me parece dificilísima de ver y en directo no me lo pareció pero de lo que no tengo dudas es de que al revés sí la que habrían pitado. Como cajistas creo que estamos desviando el foco. Lo indignante son las dos faltas por flopping...