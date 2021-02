"El baloncesto español de clase media demuestra que cumple"

Jaime Fernández ejerce como capitán de la Selección Española en esta ventana de compromisos internacionales en la que el conjunto que dirige Sergio Scariolo se enfrentará a Polonia e Israel. "Suena fuerte, da un poco de respeto ser el capitán de la selección. Lo haré lo mejor posible. Es verdad que tengo pocas internacionalidades pero aún así soy el que más tiene, me ha tocado ser el capitán y lo llevaré lo mejor posible, lo llevaré con mucho orgullo y lo haré lo mejor posible", explicó el jugador del Unicaja en PlayBasket de la SER.

"Hace nada estábamos compitiendo por la Copa y ahora hay que cambiar el chip con un equipo nuevo, sistemas nuevos. Es lo que toca y encantado de volver a la Selección. Lo primero que hemos hecho ha sido una PCR. Hubiésemos hecho una cena de matrícula pero no podemos salir del hotel. A los nuevos no tengo mucho que decirles, hay que venir aquí a trabajar y disfrutar, sabiendo que tiene una responsabilidad llevar esta camiseta. Se respira en el ambiente, no hace falta que les diga mucho. A Sergio [Scariolo] le he visto hoy, primer entrenamiento, buen trato como siempre y todo marcha bien", indicó en lo referente a la burbuja que se ha creado en torno al equipo en Polonia en la que los integrantes de la expedición ibérica van "del pabellón al hotel y del hotel al pabellón, sin salir de las habitaciones y nuestra mayor satisfacción es ir a entrenar".

Para Jaime desconectar de la rutina es importante: "Estoy muy contento en Málaga, pero a veces viene bien airearse, salir de la rutina. Viene muy bien venir a la selección, ver gente que tienes buena conexión pero no ves tanto durante el año. las ventanas son bonitas, empezó siendo algo diferente que no sabíamos cómo iba a salir , pero la verdad es que las ventanas me dan un aire fresco muy bueno".

Pero algo que llama la atención es el buen rendimiento de los jugadores llamados por Sergio Scariolo para afrontar las ventanas FIBA: "Al principio era un tema complejo, lo transformamos en una oportunidad para nosotros, es una experiencia muy bonita, conseguimos la clasificación para el Mundial que se ganó y ahora el objetivo del europeo, vamos cumpliendo los objetivos y el baloncesto español de clase media demuestra que cumple".

Fernández es uno de los fijos en este tipo de compromisos, pero su participación en las grandes citas parece difícil, preguntado por si sueña ir al Europeo o los Juegos Olímpicos fue claro: "Sí lo sueñas, pero es algo que tampoco le dio y demasiadas vueltas, lo intentaré hacer lo mejor posible en mi club y la selección, Sergio tendrá que decidir. Mi puesto está muy caro, so consciente e que es muy complicado, pero he empezado este camino en la selección y ojalá pueda. Haré lo que esté en mi mano y lo demás lo veremos".

Otro punto importante en el día a día del jugador del Unicaja es su estado físico. Después de su compleja operación y su recuperación, Jaime reconoce que no está aún en plena forma: "Puedo mejorar un poco más, noto mejoría semanal o mensualmente, voy bastante mejor pero me queda mucho. Fue una operación complicada, a veces me duelen los dos tendones pero voy bastante bien, me encuentro mucho mejor, voy cogiendo mejor ritmo, siendo más explosivo. Voy encontrándome mejor sin estar al 100%", espetó y añadió: "Hay que entrenar progresivamente, ahora estoy al ritmo de todos, entreno con el grupo. parece mentira, el cuerpo es muy injusto, en cuanto paras un poco se pierde todo y cuesta mucho ganarlo, buscando coger ritmo de competición y lo voy consiguiendo poco a poco".

"Durante años, tengo recuerdos en el Estudiantes en los que me dolía el tendón de Aquiles, fueron muchos años con dolores, pero te acostumbras a tener el dolor y convivir con ello. Es parte del pasado, aún no estoy al 100% y valoro más estar bien, entrenarme bien, hacerlo después de los partidos. antes mi rutina era más descansar más y reservarme para los partidos pero ahora puedo entrenar más y mejor", relató el base.

Por último, Jaime fue cuestionado por la Copa del Rey del Unicaja: "Plantamos cara al Barça, competimos muy bien y se nos escapó el partido. En el primer cuarto cangábamos de 20, podríamos haber hecho las cosas mejor en la segunda parte, desde luego, pero tienes en frente al Barça con una gran plantilla y es complicado mantener ese nivel hasta el final. Aún así hicimos un gran partido, lo tuvimos cerca, jugamos la prórroga y no pudo ser. Una lástima, pero orgulloso del partido que hicimos".

Cuestionado por si tiene la camiseta que el club malagueño ha puesto a la venta en referencia al dos más uno que debió señalarse en la jugada final del choque contra los culés, Fernández analizó la actuación arbitral sin entrar en charcos: "No tengo esa camiseta. Si me preguntas ahora, viendo las repeticiones, es un dos más uno. imagino que en el partido costará verlo. los árbitros tratan de hacer el mejor trabajo posible y jamás querrían favorecer a uno u otro. Viendo la repetición, es dos más uno. Creo que los árbitros son profesionales y siempre hacen el mejor trabajo posible, mala suerte que en esa acción no acertaron ni en algunas otras. Pero bueno en otro partido igual nos favorecían a nosotros. Es lo que hay no hay que darle muchas vueltas".