Acelerón para el fichaje del pívot

La actividad del Unicaja está repartida por Europa y por el Carpena, donde Alberto Díaz, Yannick Nzosa y Tim Abromaitis se entrenan a las órdenes de Fotis Katsikaris con los siete canteranos que se han seleccionado para que mantengan la rutina de trabajo del primer equipo y también para que el técnico heleno conozca la primera línea de cantera más cercana al primer equipo. Pero también hay trabajo en los despachos.

El Unicaja está, ahora sí, con las redes en el mercado plenamente. La rescisión de contrato de Dragan Milosavljevic está muy cercana, debería ser oficial durante esta semana. Se pactó con el serbio, que aún ayer trabajaba para seguir en la recuperación de la rodilla dañada que le ha impedido jugar al baloncesto en los últimos 18 meses. Pero está decidido que finalice su etapa en Málaga. Ello habilita una cantidad con la que salir a fichar. También se trabaja con Gerun, en Kiev con su selección. Hay más matices. Con Mekel hubo también alguna conversación para plantear la resolución, pero en su caso está en fase de reevaluación el tromboembolismo pulmonar que se le diagnosticó en primera instancia. El jugador israelí está trabajando cada día mejor y las últimas pruebas son más optimistas. Parece que se pueden adelantar los plazos de su vuelta, fijados en principio para final de abril o principios de mayo. Puede adelantarse varias semanas. La idea del técnico era, si era posible, traer también un base una vez se marchó ya Ferrari. Puede cambiar esta mejoría los planes.

Es por ello que se hace más necesaria la figura del jugador interior después de que Gerun haya sido descartado por Katsikaris. No quiere decir que el técnico no confíe en Rubén Guerrero y Yannick Nzosa, al contrario, piensa que les puede liberar y hacer mejorar en el trabajo y rendimiento en pista que venga un jugador de perfil distinto al que tenía Gerun y que asuma una responsabilidad que a ellos no les correspondía aún.

Hay movimientos en el mercado de pívots. “No hay uno solo, hay varias opciones, todas buenas. Las dos-tres opciones son norteamericanos, de ligas europeas, jugadores de nivel”, decía la pasada semana Manolo Rubia, director deportivo cajista. Las opciones están sobre la mesa, hay varios equipos de Euroliga que han fichado en el interior en las últimas semanas, como el CSKA con Michael Eric o el Olimpia Milano con Jeremy Evans. Está en el mercado también Gustavo Ayón, esperando propuestas de equipos de la máxima competición europea. Jugó con los Astros de Jalisco tras salir del Zenit de San Petersburgo. El Unicaja tenía avanzadas semanas atrás las conversaciones con Greg Monroe, que rescindió su contrato con el Khimki. La opción de Devin Booker estaba bastante complicada, que era la que quizá más gustaba. Se busca un jugador que sea capaz de anotar en continuación y también con capacidad intimidatoria, con un perfil atlético y físico, que se quiere elevar en general en el plantel.

El escenario en el que se trabaja es fichar en esta semana y que el jugador pueda ya incorporarse para cuando regresen los internacionales y entrar en dinámica para que ayude hasta final de temporada. Es por ello que se da un acelerón en las últimas horas al fichaje, impulsados por la imagen ofrecida en la Copa del Rey de Madrid.