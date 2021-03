Vuelven Mekel y Alberto Díaz y siguen de baja Brizuela y Carlos Suárez

El Unicaja confirmó el regreso de Gal Mekel y Alberto Díaz en las horas previas al partido ante el Herbalife Gran Canaria. En la parte negativa, no se vestirán Darío Brizuela y Carlos Suárez, que aún están convalecientes de distintos problemas y no serán de la partida.

Mekel regresará tras tres meses de baja y 19 partidos ausente. El israelí enlazó una fractura en la mano que se produjo en Brescia el 9 de diciembre con un problema serio, un tromboembolismo pulmonar derivado de una infección por Covid-19. Aunque en un principio el periodo de baja indicado era mayor, la mancha que tenía ha desaparecido después de que se le administrara la medicación. Consultados varios especialistas, en su país también, se le dio el visto bueno para que regresara poco a poco a la actividad física y durante la última semana ha trabajado con el equipo. Aunque aún se cansa y no está a tope, podrá echar una mano.

Mientras, Alberto Díaz mejora de unas molestias en la rodilla que ya le hicieron perderse los dos partidos de Eurocup. El malagueño aprieta los dientes y, aunque jugará con dolor, intentará dar un plus al equipo. De esta manera, se recupera la pareja de bases titular, que apenas ha coincidido en toda la temporada con las lesiones de los dos. Debería repercutir en un mejor juego y una mayor actividad defensiva con Alberto Díaz.

En el lado negativo, aún no se han recuperado Darío Brizuela y Carlos Suárez. Dos hombres básicos en los esquemas de Katsikaris. El vasco tiene un edema óseo en el tobillo que se lesionó ante el Movistar Estudiantes y aún no ha podido trabajar con regularidad junto a sus compañeros. Tiene dolor en la zona y se ha preferido no arriesgar pese a la importancia del encuentro. Mientras, el capitán está en la fase final de su regreso por la recuperación por su rotura fibrilar que se produjo en la Copa del Rey ante el Barcelona, de la que ya se cumplió un mes.