Waczynski, cara visible de nuevo de #WeAreAllOneTeam

One Team, el programa de responsabilidad social de larga duración de Euroleague Basketball, se fundó en 2012 y desde entonces ha utilizado el poder unificador del baloncesto para apoyar a las personas vulnerables en todo el continente.

Los 42 clubes de la Euroliga y la EuroCup participan en el programa llevando a cabo sus propias actividades a nivel local con el apoyo de los interlocutores sociales y patrocinadores. Esta semana, la visibilidad del programa se verá reforzada por los embajadores de One Team de los 42 clubes que llevarán una sudadera con capucha #WeAreAllOneTeam especialmente diseñada durante las llegadas de los equipos a la cancha.

Así, el embajador One Team del Unicaja, Adam Waczynski, va a participar en varias acciones durante estos días previos al partido que enfrentará al Unicaja con el Brescia, en la cancha del equipo italiano el miércoles a las 20:45 h. Ayudará a promocionar estos partidos y el programa One Team, del que Unicaja es socio fundador y en el que una temporada más va a trabajar con Down Málaga y Proyecto Hombre, con el apoyo también de Fundación Unicaja y Unicaja Banco.

Roser Queralto, directora de desarrollo comercial de la Euroliga de baloncesto, asegura que: “One Team es ahora incluso más importante que nunca, con la pandemia mundial que amenaza con dejar atrás a personas en riesgo de exclusión de la sociedad. En muchos casos, estas son las personas que más luchan en la situación actual, y estamos muy orgullosos de apoyar a nuestros clubes con su gran trabajo para ayudar a los miembros vulnerables de sus comunidades".

Desafortunadamente, la situación actual de la pandemia significa que la celebración de los One Team Games de este año será diferente de lo habitual porque los participantes de One Team no pueden unirse a la acción y participar en diferentes actividades en la cancha, pero los clubes están encontrando formas innovadoras de apoyar a sus comunidades a través de plataformas digitales.

Cualquiera que quiera apoyar el programa puede comprar las mismas sudaderas y camisetas de One Team que llevarán los jugadores de toda Europa esta semana, visitando la nueva tienda online de Euroliga AQUÍ

Las ganancias de las ventas de sudaderas y camisetas se destinarán directamente a los esfuerzos de de One Team para ayudar en la pandemia. Aprovecha esta oportunidad para apoyar tu programa local de One Team mientras Euroleague Basketball se moviliza para beneficiar el alivio de la pandemia de One Team.

One Team, apoyado por Turkish Airlines como el patrocinador fundador de One Team y con la colaboración de Special Olympics como Proud Partner, utiliza el baloncesto para lograr un impacto social significativo en nuestras comunidades en toda Europa y cuenta con el apoyo de todos los clubes de Turkish Airlines EuroLeague y 7DAYS EuroCup .

One Team trabaja activamente en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, centrándose específicamente en la reducción de las desigualdades, la igualdad de género, la salud y el bienestar y la educación de calidad.

Desde su fundación en 2012, el programa One Team ya ha ayudado a más de 22.000 participantes a través de sus diversos proyectos centrados en equipos.