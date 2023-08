Will Thomas sorprende al Unicaja

El Unicaja 2023/24 empieza a vislumbrarse, base que será familiar a la pasada temporada, pero donde hay parcelas a mejorar. La plantilla cajista ya trabaja a las órdenes de Ibon Navarro tras unas vacaciones que incluían tareas para algunos jugadores, deberes obligatorios para que los malagueños puedan tener mayores garantías nada más arrancar la competición, calendario de aúpa con esa Supercopa en Murcia dentro de cuatro semanas y una preparación hasta ese punto que será exigente. Will Thomas protagoniza una de las sorpresas más agradables tras las vacaciones; el pívot de Baltimore ha vuelto en mejores condiciones que el pasado verano, puesta a punto que tuvo un recorrido amplio, hasta poco antes de la Copa de Badalona, no apareció una versión óptima de Thomas. Esta temporada será diferente. Hay satisfacción en Los Guindos porque se le insistió al jugador en junio, y el de Baltimore ha cumplido y con buena nota a sus 37 años, más en su caso particular, con tendencia a tardar en arrancar.

"Han venido de verdad todos genial. Suele pasar, pero han venido con una magnífica función. Will está fantástico, es un profesional tremendo, si no con la edad que tiene no estaría al nivel que está trabajando", alababa el doctor Miguel Marcos, miembro de los servicios médicos del club, quien enfatizaba el caso del pívot estadounidense. Una prolongación de lo que fue su final de la pasada campaña, su plenitud física junto a la Copa, picos dentro de un rendimiento que tuvo demasiadas pendientes. El Unicaja pretende ver a un Will Thomas más lineal, el ya verle fino y ágil en agosto es un paso importante, mismo peso después de dos meses de actividad que el pasado mes de febrero; es una base prometedora para que su preparación sea más sencilla.

En su continuidad abundan los pros. Si el pívot consigue tener un rendimiento inmediato, el Unicaja tendrá un plus que no tuvo el año pasado, un Will Thomas que empezó con poca participación, jugador doce de la rotación y lejos de la sintonía del resto. Siempre se mantuvo la tranquilidad en el club, efectivamente esa paciencia tuvo su rédito, diferencial cuando apareció la mejor versión de un jugador que todavía tiene cuerda para la élite.

Y con una responsabilidad alta de entrada por las lesiones en cadena que se han dado en la pintura. Sin Yankuba Sima, David Kravish y quizá Melvin Ejim, debería asumir una carga importante de minutos, otro factor por el que acudir al mercador, el no sobrecargar tan pronto a los que están en condiciones. Mazazo el empezar los entrenamientos ante esta coyuntura, pero el club esperar poder aligerar la enfermería antes de mediados de septiembre, plantilla confeccionada para que sea larga, de momento muy justa, tampoco sin Alberto Díaz y Kendrick Perry. Pero en una vuelta al trabajo que ha sido accidental, hay noticias positivas e inesperadas: el ver a Will Thomas en perfecto estado de revista, a la espera que lo confirme el día a día. El próximo sábado en Granada será la primera prueba de los malagueños.