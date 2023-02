Yankuba Sima: "Va a ser difícil ganar en Gran Canaria, pero vamos a pelear los 40 minutos"

El Unicaja deberá visitar este sábado 4 de febrero (20:45 horas) el pabellón Gran Canaria Arena para medirse en un duelo directo ante el Gran Canaria. Ambos conjuntos llegan muy igualados en la clasificación, los malagueños son quintos y los insulares sextos, por lo que Yankuba Sima espera un duelo bastante igualado: "El Gran Canaria está siendo este año las cosas muy bien. Va a ser muy difícil ganar allí, pero nosotros vamos a ir a pelear los 40 minutos para seguir en la buena dinámica que estamos. Es un equipo y una cancha complicada, sobre todo tienen ese factor a favor, donde son un rival muy difícil a batir, pero vamos con toda la confianza del mundo para seguir en el camino". Será importante no perder la ventaja conseguida en la ida de más siete puntos.

El conjunto cajista se encuentra ante la oportunidad de cerrar una semana complicada, ya que se midieron en el torneo doméstico a Valencia Basket y a Limoges en la BCL, dos encuentros complicados que supieron vencer con solvencia. Por eso, el pívot catalán confirmó que se encuentran en un momento de forma idílico: "Estamos en muy buena dinámica, se respira positividad y existe compañerismo tanto dentro como fuera de la cancha. Eso se refleja en como vivimos los partidos y el ambiente que se vive cada partido en El Carpena es lo que nos empuja cada día a trabajar para mejorar lo que estamos haciendo".

Aunque, la plantilla de Ibon Navarro no se confía ante esta salida complicada: "Están muy bien entrenados, son un equipo muy físico que le gusta correr mucho, es muy dinámico y también se nota que están en muy buena dinámica. Es un conjunto muy difícil de vencer esta temporada. Destacaría sobre todo eso, son muy físicos. Va a ser una lucha intentar ganar allí, pero nosotros estamos en una muy buena dinámica también y con confianza de ir allí a ganar". Además, Sima destacó cuales serán las claves para salir victoriosos en el pabellón insular: "Una lucha muy grande en el rebote, tienen a cincos y cuatros muy grandes que son muy agresivos atacando el rebote defensivo y también tienen buenos manejadores de balón. Tenemos que limitar que se sientan cómodos en la pista y nosotros a jugar nuestro juego dinámico y rápido, ahí ya se verá".

El sustituto de Lima también habló sobre su adaptación con el grupo: "Desde el primer día me acogieron muy bien, estoy súper a gusto, ya conocía a jugadores con los que había coincidido en la selección y también en contra, no los conocía, pero han hecho un gran trabajo desde el primer día para hacerme sentir cómodo. Soy uno más en el equipo y se refleja en lo bien que he entrado en el este, he podido aportar desde el primer día".