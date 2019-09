El trío de los 55 puntos y 71 de valoración

55 puntos de los 88 del Iberostar Tenerife y 71 de valoración de los 102 del equipo. Es el balance de la vuelta a Málaga de Sasu Salin, Dani Díez y Giorgi Shermadini, que además se llevaron una importante victoria a la isla. Absolutamente determinantes en ella, los tres ex del Unicaja.

De ellos hablaba después Txus Vidorreta que analizaba cada caso. “Los tres han sido jugadores muy felices en Málaga, es lo primero que hay que destacar porque ellos me lo transmiten. Tanto Gio como Sasu su intención y no había otra, y nosotros hablamos pronto con ellos a mediados de junio, era la de continuar aquí. Finalmente el club, lógicamente porque quería hacer un cambio, decidió que no continuaran. Siempre fuimos segunda opción, pero una segunda opción que se liberó pronto. Son jugadores muy importantes como vienen demostrando la pretemporada, incluso Gio frente al Bilbao”, explicaba. El escolta terminó con 22 puntos y el pívot con 12 puntos, cinco rebotes y tres asistencias.

El más destacado fue Díez, con 19 puntos y 9 rebotes. “El caso de Dani es un poco distinto, ya había estado cuatro años aquí. Necesitaba ser más importante, demostrar más cosas, centrarse en un equipo de un perfil medio o medio-alto como somos nosotros. Apostó por nosotros y, de momento, la apuesta le está saliendo bien. Es una persona que tiene Málaga en su corazón”, añadía.

También hablaba Luis Casimiro. “Vienen con una motivación extra, tienen la tarjeta de visita. Les felicito y les agradezco el trabajo que hicieron con nosotros en su día”, comentaba el cajista.