Comienzo de la pretemporada: 17 de agosto o antes

La preparación de la temporada 2020/21 deberá realizarse en menos tiempo de la habitual. Ya metidos en el mes de julio una vez se han cerrado las primeras operaciones, la vista del Unicaja está en el comienzo del trabajo de la plantilla una vez se complete, para lo que se realizan gestiones variadas. Habrá un factor positivo y es que, al no haber competiciones de selecciones, ni absolutas ni inferiores, por primera vez en mucho tiempo a causa de los efectos de la pandemia, los equipos podrán realizar al completo la fase de preparación. Los preparadores físicos debían ajustar normalmente ritmos distintos. Jugadores que llegan de dos meses entre entrenamientos y competición del más alto nivel con otros que han entrenado un mes y sólo han jugado partidos de preparación suele ser la coyuntura que se encuentran antes de empezar la Liga. Habrá, pues, una situación novedosa para bien.

La única fecha oficial que hay ahora mismo es el comienzo de la Eurocup, previsto para el 30 de septiembre (el próximo viernes se realiza el sorteo). La ACB comenzará antes y en breve se darán a conocer las fechas. Existe un problema, el de determinar el número de equipos que habrá. El Gipuzkoa ha completado la documentación y está a la espera del visto bueno. Mientras, el Valladolid aún lo ha hecho. Hay hasta el 15 de julio de plazo. La ACB acordó en Asamblea mantener 18 equipos, sin descensos ni ascensos. Pero el convenio con la FEB dice que debe haber dos promociones. Si no hay acuerdo, puede intervenir el CSD. Entonces, la competición comenzará en la franja entre el 12 y el 19 de septiembre, con varias jornadas entre semana hasta que se inicie la competición europea. En el caso de que hubiera 19 equipos habría dos jornadas más. Si son 20, cuatro.

Para ese supuesto se había hablado de la posibilidad de hacer dos grupos de 10 y que lo cinco mejores de cada uno pelearan por el título y los cinco peores, por el descenso. Sería una solución para aliviar fechas, pero es un plan que habría que trabajar. Encestando también apuntaba que la ACB planeaba hacer coincidir los partidos entre equipos de Euroliga en las fechas de ventanas de las ventanas FIBA de clasificación para el Europeo (postergado hasta 2022). Había una prevista del 26 al 30 de noviembre y otra del 18 al 22 de febrero. Comoquiera que la Euroliga no para y no cede jugadores, se podrían ir ganando jornadas para paliar el aumento de las mismas.

Luis Casimiro y su staff tenían previsto comenzar el trabajo en pista el 17 de agosto y que los jugadores fueran llegando la semana anterior para todo el proceso de pruebas físicas y médicas habitual, que este año será más extenso por la problemática por el coronavirus. No se sabe a ciencia cierta cómo estará a un mes vista la situación, pero seguro que los jugadores que provengan del extranjero deberán pasar pruebas de manera inmediata y hasta el conocimiento del resultado deberán estar recluidos. De hecho, algún jugador, caso de Deon Thompson, ha decidido no viajar de momento a Estados Unidos salvo que sea necesario para el tema de visados, y pasa las vacaciones en su casa en Torremolinos. Ha habido situaciones más rocambolescas, como la de Gerun, que volaba a Estados Unidos, donde tiene casa y familia, y ha pasado una cuarentena en México antes de entrar en el país directamente. En cualquier caso, todos los jugadores serán testados antes del inicio del trabajo y no comenzarán hasta que se tengan los resultados.

Normalmente, el periodo de trabajo en pretemporada suele ser de cinco semanas de manera colectiva antes del inicio. Casaría ese 17 de agosto con el plazo del arranque de la competición el 19 de septiembre. En el caso de que la ACB comenzara antes, seguramente también se adelanten los plazos de llegada de los jugadores y de comienzo del trabajo para llegar a punto al inicio. Otra incertidumbre que hay es la pretemporada competitiva, cómo serán los partidos amistosos de preparación. La fase final de la ACB en Valencia ha sido un ensayo tremendo, pero es difícil replicar esos medios para todos los equipos y en todas las situaciones. En Los Guindos ya se tiene experiencia por la preparación que se realizó para la citada fase final, que se reveló eficaz tras el trabajo de todos los trabajadores de la entidad. Y será ahí, en principio, donde se desarrolle el grueso de la pretemporada una vez ya se ha testado. Está en el aire la celebración del torneo Costa del Sol, que en la última década había reunido a lo más selecto del baloncesto europeo.

Para el inicio de pretemporada no estarán Milosavljevic y Jaime Fernández, así que los canteranos, además de Francis Alonso, completarán el trabajo. Además de Yannick Nzosa, gran apuesta del club, Pablo Sánchez, Jeffry Godspower e Ismael Tamba tienen contrato y, a expensas de que se pueda concretar el acuerdo de colaboración con el CB Marbella u otro club de LEB Plata, pueden ayudar en la preparación del equipo para la temporada 2020/21, que viene cargada de incógnitas por una nueva situación global.