Jaime y Alberto estarán en la primera lista para el Mundial de China

Tras festejar por todo lo alto el histórico anillo de la NBA con los Toronto Raptors, Sergio Scariolo ya tiene la mente puesta en la selección española. Espera el gigante reto del Mundial de China, para el que el bresciano tiene en sus planes a dos jugadores del Unicaja. "Jaime y Alberto estarán en la primera lista y la emitiremos prontito. Ambos estarán en esa primera lista", confirmó el seleccionador en Ser Deportivos Málaga. Después habrá criba para conformar la lista de 12, pero los cajistas son valorados por el seleccionador.

España pasará por Málaga en su ruta de preparación para la cita. Será en agosto, donde completará un cuadrangular con el Congo, Costa de Marfil y Filipinas. "La idea es jugar contra equipos que se estén preparando para competir en algo importante, irán con sus mejores plantillas, energías y motivación. Son equipos que van a estar en el Mundial", explicaba el entrenador italiano sobre los rivales de la selección en el Carpena.

El combinado nacional formará un equipo competitivo, aunque no estará Pau Gasol, que ya confirmó su ausencia por lesión. Sobre ello reflexionaba Scariolo. "Lo de Gasol sí nos ha trastocado, es un referente dentro y fuera de la pista. Tiene una capacidad natural de liderazgo para ayudar al compañero y al entrenador en los momentos difíciles. Evidentemente, aunque esperemos que esté para los Juegos, es complicado", decía, mientras profundizaba: " Es la primera que nuestros líderes naturales, Navarro y Pau, no van a estar, así que tendrán que surgir otros. En cierto modo es un año cero. No le pido a nadie que haga de Navarro y Pau, pero algunos sí que tendrán que tener una dosis importante de responsabilidad".

También hablaba sin problemas de un asunto complejo. ¿Mirotic o Ibaka? "He estado encantado con Ibaka, porque lo ha hecho bien dentro y fuera de la cancha. Quizá necesitemos a un cuatro que pueda actuar de cinco. Serge es un cinco. Mirotic es un cuatro, como valor, la temporada de Serge es mejor", aseguraba, mientras daba un detalle importante: "La opinión de la Federación también cuenta".

Su opinión de la temporada del Unicaja

Sergio Scariolo no pierde de vista la actualidad del Unicaja, una de sus mejores etapas en los banquillos. Además, hasta esta temporada su hijo, Ale, estaba en la cantera de Los Guindos. El seleccionador analizaba la temporada verde. "La temporada del Unicaja la he seguido. Creo que no ha sido mala. Cuando parece que algo puede ser muy bueno, quedarse en bueno, puede crear cierta decepción. Francamente, el equipo está donde por plantilla, presupuesto y realidad puede estar. Cuando un equipo tiene el quinto presupuesto y acaba quinto no se puede hablar de temporada negativa", comentaba, para explicar cada caso: " En la Eurocup se pudo llegar más lejos, pero jugó contra un gran equipo como el Alba Berlín. En la Copa fue un partido seco en el que pudo cualquier cosa. Puedo entender la decepción de los aficionados, pero siendo objetivos y realistas, no lo veo así".